"Mbappé n'arrive pas à la cheville de Benzema", un ancien Bleu allume le Bondynois

Real Madrid vs Villarreal

Un ancien international français fracasse Kylian Mbappé, le comparant à Karim Benzema, lui aussi ancien joueur du Real Madrid et des Bleus.

Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’est pas convoqué par Didier Deschamps pour la trêve d’octobre dans le cadre des troisième et quatrième journées de la Ligue des nations. Le Bondynois ne serait pas rétabli de sa blessure. Mais le coach madrilène a indiqué en conférence de presse, vendredi, que Mbappé jouera ce samedi soir.

Patrice Evra demande du temps pour Mbappé à Madrid

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, même s’il présente de bons chiffres. Si l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est critiqué pour ses performances en dent de scie à Madrid, l’ancien défenseur des Bleus, Patrice Evra, qui estime que Deschamps protège le Français, demande que l’on accorde plus de temps au Bondynois pour s’acclimater son nouvel environnement.

« Didier le protège, soyons clairs ! Mbappé ne joue plus à Paris, il joue au Real Madrid. Si tu le convoques et qu'il se blesse, c'est le meilleur moyen de bousiller tes relations avec Florentino Pérez... Moi, ce que j'entends sur Mbappé... j'ai envie que les gens lui lâchent un peu la grappe. Il va réussir mais il faut lui laisser du temps et le laisser souffler », a déclaré le nouveau consultant de la radio RMC dans Rothen s’enflamme.

Mbappé très loin de Benzema, selon Evra

Invité à se prononcer sur les débats centrés sur Kylian Mbappé, l’ancien joueur de Manchester United et de l’Olympique de Marseille estime que c’est la presse qui a gonflé le joueur de 25 ans alors qu’il n’a pas encore accompli grand-chose. Selon l’ancien défenseur des Bleus, Kylian Mbappé est loin de Karim Benzema.

Imago

« Pourquoi les gens ne font que de parler de Mbappé ? C'est vous qui avez créé cette légende parce qu'il a gagné une Coupe du monde. Mais pour moi, Mbappé n'arrive pas encore à la cheville de Benzema. Avec tout le respect que j'ai pour lui, le brassard de l'équipe de France, je ne l'aurais jamais donné à Mbappé. Vous lui donnez tout au gars, comment vous voulez qu'après il se motive ? », a ajouté Patrice Evra.