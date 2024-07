Mbappé met déjà le Real Madrid dans l'embarras

La frénésie autour de l'arrivée de Kylian Mbappé a déjà pris trop d'ampleur pour les fournisseurs du club.

Les fans chercheront à assister à sa présentation dimanche, mais ils ne seront pas nombreux à le faire avec des maillots de Mbappe.

Les Blancos permettront aux fans d'entrer gratuitement au Santiago Bernabeu à 12h00 CEST mardi, lorsque Mbappe sera présenté à la foule - on s'attend à ce que ce soit de manière spectaculaire. Les membres auront la priorité pour les billets, qui peuvent être réservés dès maintenant. Les membres premium de Madrid auront accès au stade le samedi, et le grand public le dimanche.

L'attaquant français sera présenté à midi en raison d'une série de quatre concerts de Karol G qui auront lieu au Bernabeu de samedi à mardi prochain, mais les organisateurs ont déjà réservé le stade pour mardi après-midi, car c'est la date la plus tardive à laquelle ils peuvent commencer à construire le décor pour les concerts.

Pendant ce temps, les maillots 'Mbappe 9′ ont été mis en vente aujourd'hui pour la première fois, et un homme s'est même précipité dans la boutique pour obtenir le sien dès l'ouverture. La réplique "authentique" coûte 170 € aux fans, tandis que la réplique non authentique coûte encore 120 €, mais s'est envolée des rayons. Comme l'explique ESPN, les fans devront attendre quatre à six semaines avant de recevoir leur maillot. Il semble que le club attribue ce problème à la forte demande, donnant ainsi aux fournisseurs la possibilité d'expédier les maillots.

Il est quelque peu surprenant que les Blancos, qui sont habituellement si habiles dans le domaine commercial, n'aient pas anticipé une telle demande, alors qu'ils ont été prévenus au moins quatre mois à l'avance de l'arrivée de Mbappé au club.