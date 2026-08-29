L'attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, se retrouve face à une échéance décisive : la date du 2 novembre prochain a été fixée comme limite maximale pour battre le record historique détenu par le Portugais Cristiano Ronaldo.

Ronaldo avait inscrit son 100e but sous le maillot du Real Madrid le 2 novembre 2011 sur la pelouse de Lyon, lors de sa troisième saison avec le club merengue sous la direction de l'entraîneur José Mourinho.

La star portugaise avait atteint ce total en 105 matchs, un record de précocité qu'il partage encore aujourd'hui avec Erling Haaland, tandis que Mbappé a désormais l'occasion de le battre sur le plan de la durée (et non du nombre de matchs), puisqu'il lui reste un peu plus de deux mois pour atteindre ce sommet.

Selon le quotidien espagnol Marca, Mbappé a brûlé les étapes en matière de buts à une vitesse fulgurante depuis son arrivée dans la capitale, inscrivant lors de sa première saison 44 buts sous le maillot du club merengue, dont 31 en championnat, des chiffres qui lui ont valu le Soulier d'or.

Toutefois, l'éclat individuel de l'attaquant français ne s'est pas reflété sur le rendement collectif de l'équipe, le Real Madrid ayant terminé une saison décevante en étant éliminé en quart de finale de la Ligue des champions et en s'inclinant en championnat ainsi qu'en finale de la Coupe du Roi face au Barça.

Malgré cela, ces chiffres prennent encore plus d'importance lorsqu'on les compare aux 33 buts inscrits par Cristiano Ronaldo lors de sa première saison avec le club merengue dans des circonstances similaires.

Le deuxième chapitre de Mbappé avec l'équipe a débuté de manière laborieuse. À l'arrivée de l'entraîneur Xabi Alonso sur le banc, l'attaquant français a entamé son aventure avec le technicien espagnol en souffrant d'une gastro-entérite aiguë qui l'a écarté des plans pendant plusieurs semaines, lui a fait perdre du poids et a retardé sa mise en condition lors de la Coupe du monde des clubs.

Malgré cela, lorsque Mbappé est revenu à la compétition sérieuse, il a livré une prestation tempétueuse, parvenant à marquer lors de huit journées consécutives et à égaler le record de Cristiano Ronaldo pour le plus grand nombre de buts sur une année civile, avec un total de 59 buts.

Le printemps a été marqué par un recul des résultats, l'équipe traversant une baisse de niveau qui a coïncidé avec des problèmes au genou dont Mbappé souffrait depuis le mois de janvier, ce qui a conduit à une nouvelle rechute de l'équipe sous la direction de l'entraîneur Arbeloa.

Malgré ces circonstances, l'attaquant français n'a pas cessé de livrer une saison exceptionnelle devant le but avec un total de 42 buts dans les quatre compétitions, même si ce fut sans remporter le moindre titre collectif et sans conserver le Soulier d'or, en dépit de sa victoire au trophée Pichichi en tant que meilleur buteur du championnat pour la deuxième fois consécutive.

Mbappé a porté son compteur à 89 buts avec le Real Madrid en 105 matchs, après avoir inscrit un triplé dans les filets de la Real Sociedad pour le compte de la deuxième journée du championnat.

Ces chiffres imposent une comparaison inévitable, dans la mesure où Cristiano Ronaldo avait atteint son 100e but exactement au même nombre de matchs (105 rencontres).

Ainsi, l'attaquant français parvient à cette étape avec un nombre de matchs égal, mais il accuse un retard de 11 buts sur le record qu'il cherche à dépasser.

Le calendrier accorde à l'attaquant français une marge de temps convenable, sans être considérable, puisque Mbappé disputera neuf matchs de championnat et trois journées de la phase de groupes de la Ligue des champions d'ici au 2 novembre, soit 12 occasions pour franchir la barre des cent buts en un temps record jamais réalisé par aucun joueur de l'histoire du Real Madrid.

La mission consistant à inscrire 11 buts en 12 matchs constitue un défi majeur et extrêmement exigeant, mais elle n'est pas impossible pour un attaquant doté du bilan offensif de Mbappé.

L'ampleur de ce défi apparaît encore plus clairement en regardant en arrière, puisque Mbappé n'a franchi la barre des 50 buts qu'il y a un an seulement, précisément le 16 septembre 2025, lorsqu'il a inscrit un doublé dans les filets de Marseille en Ligue des champions.

Le fait qu'il approche d'atteindre son 100e but en seulement 12 mois reflète l'ampleur de sa voracité offensive, et la date du 2 novembre demeure comme la ligne d'arrivée attendue, dans l'attente de savoir si l'attaquant français réussira à la franchir en inscrivant un nouveau record à son nom.



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