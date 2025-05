Mbappé marque l'histoire et met l'Europe à ses pieds !

FC Séville vs Real Madrid

Kylian Mbappé a égalé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en inscrivant un doublé impressionnant face à la Real Sociedad.

Alors que les supporters remplissaient le Santiago Bernabéu pour remercier Carlo Ancelotti et Luka Modric pour leurs services et leurs succès au club, Mbappé a lui aussi laissé son empreinte. À la 38e minute, il a profité de son penalty manqué pour ouvrir le score. Sept minutes avant la fin du temps réglementaire, Mbappé a doublé la mise d'une frappe précise, permettant au Real de s'imposer 2-0. Grâce à ces buts, il entre dans l'histoire en devenant le premier joueur du Real Madrid à inscrire plus de 30 buts lors de sa première saison en Liga.

Avec ce doublé, Mbappé est devenu le premier joueur depuis Messi à inscrire au moins 30 buts en une seule saison de Liga. Le Français est également devenu le premier joueur du Real Madrid à réaliser cet exploit depuis Ronaldo lors de la saison 2014-15, soulignant ainsi sa rapide adaptation au football espagnol. Il devance désormais Robert Lewandowski (Barcelone), auteur de 25 buts cette saison, dans la course au prestigieux trophée Pichichi, décerné au meilleur buteur de la Liga.

Mbappé a également devancé l'attaquant du Sporting Lisbonne Viktor Gyokeres dans la course au Soulier d'Or européen, portant son total à 31 buts en championnat cette saison. L'attaquant portugais totalise 58,5 points, tandis que la star du Real Madrid a terminé avec 62. Bien que Mohamed Salah (Liverpool) ait encore une faible chance de remporter cet honneur, ayant besoin de quatre buts contre Crystal Palace lors de la dernière journée de Premier League, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 occupe actuellement la tête du classement.

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid disputera la Coupe du monde des clubs aux États-Unis le mois prochain, après avoir été placé dans le groupe H aux côtés des géants saoudiens d'Al-Hilal, du Pachuca (Mexique) et du RB Salzbourg, champion d'Autriche. Ce sera une nouvelle occasion pour Mbappé de briller sur la scène internationale et d'ajouter de nouveaux trophées à son palmarès. Après une première saison de rêve en Espagne, le Français aura envie de réaliser les mêmes exploits sur le sol américain.