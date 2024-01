Mbappé : Liverpool a l'avantage ?

Liverpool est toujours intéressé par la signature de Kylian Mbappé et pourrait devancer le Real pour l'acquisition de la star du Paris Saint-Germain.

Le PSG a signé un contrat de six mois avec Mbappé, qui est sur le point de faire l'objet d'une nouvelle saga en matière de transfert. Le joueur français est ouvert à des négociations avec des clubs étrangers et le Real Madrid est considéré comme sa destination la plus probable. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, reste cependant confiant dans sa capacité à garder la star au club au-delà de l'été 2024, puisqu'il a déclaré mardi que les champions de Ligue 1 avaient un "accord" avec la star française.

L'Equipe rapporte que Liverpool pourrait encore pimenter la bataille des transferts en cours, car il n'a pas abandonné l'idée de recruter le capitaine de l'équipe de France. Le joueur de 25 ans serait mécontent de la décision des Blancos de fixer la date limite de son transfert à la mi-janvier. Cela pourrait inciter le joueur à renoncer à rejoindre l'Espagne et à choisir les géants de la Premier League comme prochain club.

Pour l'instant, l'ancien joueur de Monaco reste concentré sur son club puisque les champions de France en titre se préparent à affronter Lens dans un choc de Ligue 1 dimanche. Ils affronteront ensuite Orléans en Coupe de France une semaine plus tard.