Mbappé, les supporters du PSG sont fatigués

Kylian Mbappé est déchiqueté par les supporters à cause de son attitude vendredi soir.

Alors que le scandale Mbappé prend de l'ampleur, le joueur ayant été sorti à la pause contre Monaco vendredi soir, des supporters ont exprimé leur ras-le-bol contre la star parisienne, dont la relation avec Luis Enrique semble s'être détériorée depuis que le crack de Bondy a annoncé en interne sa décision de quitter le club à l'issue de la saison.

Au sein du clan Mbappé, on rejette toute polémique en expliquant "qu’on respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG", selon RMC.

Pas suffisant pour excuser les agissements de l'ancien Monégasque, selon les supporters parisiens, à l'instar de Bakary, qui s'est exprimé sur les ondes de l’émission After Foot vendredi. "Je ne comprends rien à ce que fait Luis Enrique, à ses mises en place, ses rotations… mais je suis aussi gonflé par l’attitude de Mbappé. Il fait tout le temps de la com’. Sortir comme ça, faire des selfies, saluer les gens comme une rockstar… Mais qui fait ça ? Qui monte en plein milieu d’un match en tribune présidentielle ? Où est le respect pour ses coéquipiers ? Et en plus il sourit. Il sait très bien ce qu’il fait. On est fatigués de tout ce cirque, tout ce cinéma", a-t-il ainsi tancé.

"C’est le meilleur joueur du monde, mais on ne peut plus l’excuser. Ses selfies, le voir monter en tribunes… Son attitude commence à fatiguer tout le monde", regrette encore Farid. Les internautes ne sont pas en reste et ont pesté sur X, reprochant plusieurs choses à la vedette du PSG, estimant que son comportement est "irrespectueux" et estiment qu’un "capitaine ne devrait pas faire ça"