Mbappé, le nouveau coup dur

La semaine a été difficile pour le Real Madrid, battu par Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne avant d'être éliminé de la Coupe du Roi mercredi par Albacete, pensionnaire de Segunda División. Durant cette période, Xabi Alonso a également quitté son poste d'entraîneur, remplacé par Álvaro Arbeloa.

Arbeloa dirigera son premier match à domicile en tant qu'entraîneur du Real Madrid, mais comme lors de son premier match contre Albacete, il devra se passer de Mbappé. Selon Marca, l'attaquant français ne sera pas aligné au Bernabéu, car il souffre toujours de sa blessure au genou contractée avant la trêve hivernale.

Mbappé s'est entraîné jeudi et ne semblait pas avoir de problème, mais il a été décidé en interne qu'il ne serait pas du voyage contre Levante. Il a joué malgré la douleur lors de la défaite en Superclasico le week-end dernier, mais on souhaite éviter tout risque supplémentaire concernant sa convalescence.

L'absence de Mbappé signifie très probablement que Gonzalo Garcia sera de nouveau titulaire en pointe. Le joueur de 21 ans a été impressionnant en l'absence du Français, avec cinq buts lors de ses quatre dernières apparitions – dont un triplé contre le Betis, un but lors du Clasico et un autre lors de la défaite en Coupe du Roi face à Albacete.

Gonzalo aura à cœur de poursuivre sur sa lancée face à Levante. Le Real Madrid doit renouer avec la victoire au plus vite, même si la tâche ne sera pas aisée face à un adversaire invaincu lors de ses trois derniers matchs.