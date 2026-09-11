Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a minimisé l'importance des critiques dont il a fait l'objet de la part des supporters madrilènes la saison dernière.

Mbappé a déclaré, dans un entretien accordé au journal français « L'Équipe », au sujet des sifflets au stade Santiago Bernabéu : « Ce sont des choses qui arrivent normalement. Savez-vous combien de joueurs ont été sifflés à Madrid ? Tout le monde est toujours en vie, n'est-ce pas ? Quand tu rejoins le Real Madrid, tu sais dans quoi tu t'engages. Cela ne m'a pas beaucoup affecté. Et puis, je comprends que le public exprime son mécontentement. »

Concernant l'existence d'un complexe d'infériorité de l'équipe de France face à l'Espagne, il a répondu : « Non. Nous avons mal géré le début de notre match contre eux à la Coupe du monde. Le penalty a été un tournant, car il ne se passait pas grand-chose avant. »

Il a ajouté : « Quand tu es mené d'un but face à une équipe qui aime avoir la possession du ballon, les choses deviennent plus difficiles. Nous n'avons pas su nous remettre en place. Quoi qu'il en soit, le tournoi a été positif. Nous avons réussi à faire rêver les Français et à les rendre fiers. Et cela aussi, c'est une victoire. »

Au sujet du racisme dont il a été victime de la part d'un sénateur au Sénat paraguayen, la star française a déclaré : « J'ai bénéficié du soutien du gouvernement du Paraguay, ainsi que du soutien du président Emmanuel Macron, avec qui j'étais en contact, et du soutien de toutes les institutions. »

Il a conclu : « Nous parlions de ce qu'avait dit Michel Platini, sur la nécessité de tout accepter. Eh bien, moi, je n'accepte pas ces choses. Et je n'ai aucun problème à montrer qu'en 2026, nous avons des personnes qui occupent des postes importants, mais qui font preuve d'une incompétence exceptionnelle. Nous aurons toujours l'énergie nécessaire pour combattre cela. »



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