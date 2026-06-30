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Loai Mohamed

Traduit par

Mbappé : « Le match contre le Paraguay ? Pour l’instant, je veux juste profiter de la clim. »

Kylian Mbappé
France vs Suède
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É.-U.

Une star française exprime son soutien à Deschamps après le décès de sa mère

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a rappelé que l’équipe était pleinement consciente de sa responsabilité à la Coupe du monde 2026, après s’être qualifiée pour les huitièmes de finale. Il a souligné que le groupe avait su surmonter un départ difficile pour livrer une prestation solide durant l’ensemble de la rencontre.

Mbappé a inscrit un doublé, offrant à la France une victoire 3-0 face à la Suède en seizièmes de finale ce mercredi, et un billet pour affronter le Paraguay dimanche en huitièmes.

Avec ces deux réalisations, Mbappé porte à six son total de buts dans l’épreuve, rejoignant ainsi le meilleur buteur provisoire, Lionel Messi. Il a par ailleurs inscrit son 18e but en Coupe du monde, un total qui le place juste derrière la star argentine, détentrice du record absolu avec 19 unités.

« Je sais très bien pour quoi je joue, je sais où est ma place et ce que je dois apporter », a déclaré Kylian Mbappé à la chaîne française M6 après la rencontre. « Il en va de même pour l’équipe nationale : tous les joueurs savent ce que nous devons faire ici. »

Il a ajouté : « Pour nous, un nouveau tournoi commence avec les phases à élimination directe. Nos débuts ont été un peu difficiles, mais nous sommes progressivement entrés dans le match et nous nous sommes créés de nombreuses occasions que nous aurions pu mieux exploiter. »

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Le capitaine a également salué le soutien du sélectionneur Didier Deschamps, qui traverse un moment personnel difficile après le décès de sa mère.

« C’est l’ADN de ce groupe. Nous sommes tous solidaires, et l’entraîneur traverse une épreuve que tout le monde aura à affronter un jour, un moment extrêmement douloureux. Il ne sera jamais seul, nous serons à ses côtés et lui apporterons tout notre soutien. »

Interrogé sur l’affrontement à venir avec le Paraguay en huitièmes de finale, il a botté en touche, se concentrant avant tout sur la récupération et la gestion de la chaleur étouffante qui touche le Qatar.

Il conclut : « Pour l’instant, je n’ai qu’une idée en tête : regagner le vestiaire pour profiter de la climatisation. Mais le Paraguay a démontré qu’il était une équipe respectueuse en battant l’Allemagne, et nous aborderons cette rencontre avec l’intention de l’emporter. »

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