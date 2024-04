Mbappé, la terrible menace

La superstar du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a lancé un avertissement au FC Barcelone, alors que les deux équipes s'apprêtent à s'affronter

Le Bondynois a déjà été une épine dans le pied du FC Barcelone, puisqu'il a marqué un triplé contre l'équipe catalane en Ligue des champions. En 2021, Mbappé avait ainsi permis aux Parisiens de s'imposer 4-1 à domicile lors du match aller, ce qui a pratiquement éliminé les Blaugrana lors de la dernière saison de Lionel Messi au club. Il vient de lancer un nouvel avertissement à l'équipe de Xavi Hernandez à l'approche du choc de milieu de semaine.

Dans un entretien accordé à Telefoot, Mbappé a déclaré [via Marca] : "Je suis prêt et, comme toujours, je ne vais pas me cacher. En voyant la dynamique que nous avons, je suis sûr que nous allons tout donner, alors le résultat ? C'est entre les mains de Dieu".

Mbappé ne va pas se cacher

Il a également évoqué le fait que la saison se trouve à un moment crucial : "Comme chaque année, nous entrons dans la période cruciale de la saison. A la fin du mois d'avril, nous aurons déjà des éléments pour savoir quel type de saison nous pourrons faire".

Au cours des deux derniers mois, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, et Mbappé se sont brouillés publiquement, le Français refusant de s'engager pour l'avenir avec les Parisiens. Le champion du monde 2018 a été mis sur le banc ou remplacé à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois et Enrique a également plaisanté sur le fait que la même chose pourrait se produire contre Barcelone, son ancien club. Pour rappel, Mbappé est lié à un transfert sensationnel vers les rivaux de Barcelone, le Real Madrid.