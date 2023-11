Mbappé : la réponse officielle du PSG au Real Madrid

Le PSG affirme que Kylian Mbappé "nous aide à construire notre avenir" après la dernière déclaration du Real Madrid dans cette longue saga.

Les Blancos continuent d'être fortement liés à l'attaquant vainqueur de la Coupe du monde alors qu'il arrive en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et qu'il sera libre en 2024. Les géants de la Liga ont toutefois affirmé qu'aucune négociation n'était en cours. Ils ont déclaré : "Compte tenu des informations récemment émises et publiées, il n'y a pas de négociations en cours : "Compte tenu des informations récemment émises et publiées par différents médias, dans lesquelles on spécule sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid CF tient à déclarer que ces informations sont complètement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur qui appartient au PSG."

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a toujours affirmé qu'il n'avait pas l'intention de discuter du départ de Mbappe du Parc des Princes, et c'est toujours le cas au sommet du club. Al-Khelaifi a déclaré à la Gazzetta dello Sport, interrogé sur les derniers commentaires en provenance de Madrid : "Je n'ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres."

Al-Khelaifi a ajouté sur le rôle que Mbappé doit jouer dans le présent et l'avenir au PSG : "Kylian continue de réaliser de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n'a joué deux finales de Coupe du monde et même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde et c'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir".