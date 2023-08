Mbappé, l'incroyable retournement de situation !

L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a fait l'objet d'intenses spéculations ces dernières semaines

Le joueur de 24 ans a été placé sur la liste des transferts par le PSG en raison de sa décision de ne pas signer un nouveau contrat, et a ensuite été exclu de l'équipe première. Cependant, il est revenu au bercail cette semaine et a joué (et marqué) samedi.

Il semble que Mbappé ait changé d'avis en ce qui concerne la signature d'un nouveau contrat, de nombreux rapports en Angleterre (via MD) indiquant qu'un accord verbal a été conclu avec le PSG pour une prolongation.

Le contrat actuel de Mbappé expire l'été prochain, mais il pourrait maintenant le prolonger d'une année ou deux, bien qu'un départ en 2024 soit garanti, selon une clause qui serait incluse dans l'accord. Le PSG éviterait ainsi de le perdre gratuitement.

Le Real Madrid est toujours intéressé par la signature de Mbappé, même s'il espérait l'obtenir gratuitement l'été prochain. Il reste à voir s'il essaiera toujours de le faire signer si une indemnité de transfert est exigée.