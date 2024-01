Mbappé, l'incroyable rebondissement

Le Real pourrait demander à la star du PSG d'accepter une réduction de salaire de 25 millions d'euros pour rejoindre le club espagnol cet été.

Les Blancs ont l'intention de recruter Mbappé, mais n'offriront pas un contrat colossal similaire à celui qu'ils ont présenté au Français en 2022, selon ESPN. Les quatorze vainqueurs de la Ligue des champions auraient l'intention de conserver leur structure salariale intacte, ce qui impliquerait de demander à Mbappé d'accepter une réduction de salaire significative par rapport à son contrat actuel, qui lui rapporte 37 millions d'euros (32 millions de livres/40 millions de dollars) par saison.

Le joueur n'a pas encore fait de déclaration claire sur son avenir, et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore décidé de sa future destination : "Je n'ai pas pris ma décision. Je n'ai pas fait de choix. Mais en tout cas, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, quelle que soit ma décision, nous avons réussi à protéger toutes les parties. Et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. Qu'est-ce qui est le plus important ? Quand vais-je me décider ? Je n'en sais rien.

Les Blancos étaient proches de recruter Mbappé en 2022, mais celui-ci a fait une volte-face inattendue, signant un contrat de trois ans pour rester à Paris. Il a toutefois compliqué la situation l'été dernier en annonçant aux Parisiens qu'il résilierait son contrat en juin. Il est désormais libre de négocier avec le club de son choix.

L'attaquant n'a peut-être pas encore pris de décision, mais il devra le faire avant l'été. Il a reçu des offres du PSG et de Madrid, tandis que Liverpool s'intéresse également à sa signature. Sur le terrain, les Parisiens affronteront Brest, troisième de Ligue 1, dimanche.