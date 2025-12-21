Mbappé, l'incroyable cadeau d'anniversaire du PSG

La star du Real Madrid réclamait 231,5 millions de livres sterling (264 millions d'euros / 310 millions de dollars) à son ancien club, tandis que le PSG contre-attaquait en poursuivant le capitaine de l'équipe de France pour 211 millions de livres sterling (243 millions d'euros / 282 millions de dollars). Peu après la victoire de l'attaquant dans ce long conflit, le PSG semble adopter une attitude plus conciliante.

Mbappé remporte sa bataille judiciaire

Cette semaine, un tribunal du travail parisien a condamné le PSG à verser 60 millions d'euros (52,5 millions de livres sterling) à l'ancien attaquant Kylian Mbappé, qui avait porté plainte contre son ancien club pour rupture de contrat et mauvais traitements de la part du champion de Ligue 1. Au final, il n'a obtenu qu'un peu plus d'un cinquième de la somme réclamée, la majeure partie provenant de primes.

Son avocate, Frédérique Cassereau, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de cette décision. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre en cas de non-paiement des salaires. »

Son équipe juridique a ajouté : « Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être honorés. Il rétablit une vérité simple : même dans le monde du football professionnel, le droit du travail s'applique à tous. M. Mbappé, pour sa part, a scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans, jusqu'au dernier jour. »

Le PSG réclamait des indemnités suite à l'échec du transfert de Mbappé à Al-Hilal en 2023, pour un montant de 300 millions d'euros (262 millions de livres sterling / 351 millions d'euros). Finalement, il a rejoint le Real Madrid gratuitement en 2024. Bien que le club parisien ait accepté la décision du tribunal, un appel est possible.

Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit d’appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera de le faire. Le club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière. »