Mbappé, l'heure des regrets

Le Real Madrid va officialiser ce janvier son intérêt pour Kylian Mbappé, selon les dernières informations en provenance de la capitale espagnole.

Bien qu'il ne soit pas exclu qu'il signe un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid est confiant dans la possibilité de conclure un accord.

En effet, les dirigeants du Real Madrid sont conscients que Mbappé regrette d'avoir refusé les Blancos il y a 18 mois, affirme Relevo. Le Real Madrid et le PSG sont restés en contact jusqu'à la fin du mois de mai 2022, avant de prendre une décision sur son avenir, laissant le Real Madrid dans un état d'embarras et d'indignation. Cependant, le Real Madrid pense qu'il aurait pris cette décision différemment, et il a maintenant l'occasion de rectifier son "erreur".

C'est pourquoi, cette fois-ci, le Real Madrid tient à ne faire des affaires qu'à ses propres conditions. Il a fixé un délai pour accepter l'offre et ne négociera pas les termes de son offre - Mbappé devra l'accepter ou la laisser.