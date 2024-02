Mbappé, l’annonce énigmatique du Real Madrid !

Le Real Madrid vient de faire une annonce très énigmatique. Tout le monde a hâte de le savoir.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est la grosse interrogation des acteurs et fanatiques du football depuis quelques mois. Car en fin de contrat en juin prochain, le capitaine de l’Equipe de France n’a toujours pas encore renouvelé avec le Paris Saint-Germain.

Mbappé au Real Madrid, déjà bouclé ?

Comme en 2022, Kylian Mbappé est en train de garder le suspense pour sa décision sur son avenir du côté du club champion de France. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant français de 25 ans n’a pas encore dit son dernier mot. Jusque-là, nul ne sait où jouera l’ancien Monégasque la saison prochaine.

Getty/GOAL

A moins de six mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé, comme le suggèrent les règles de la FIFA, peut commencer à discuter avec un club de son choix pour y signer gratuitement. Et la destination la plus probable et d’ailleurs très en vue, est le Real Madrid. Selon les récentes informations de Foot Mercato, le Bondynois aurait déjà conclu un accord avec la Maison Blanche pour débarquer l’été prochain.

L'article continue ci-dessous

L’annonce suspecte du Real Madrid

Ce jeudi 1er février 2024, le Real Madrid vient de faire une annonce énigmatique, qui laisse tout le monde sur sa soif. A travers son compte officiel X (anciennement Twitter), le club vice-champion d’Espagne a posté une vidéo assez étonnante en ce dernier jour de mercato. Dans celle-ci, on peut y voir un bureau installé en plein milieu du stade Santiago Bernabeu. La lumière se fixe sur celui-ci avant que la caméra ne se rapproche de l'écran de l'ordinateur portable, laissant apparaître un mystérieux "new"...

Une annonce à faire ce vendredi 2 février par le club de la capitale espagnole. Est-ce l’annonce d'un nouveau sponsor ? La réouverture totale du stade après les travaux ? L’annonce d’un accord avec Kylian Mbappé ? Pour l’heure, la réponse est loin d’être connue. De toutes les façons, le suspense sera levé, ce vendredi, comme l’indique le Real Madrid lui-même.