Mbappé : je suis différent de Messi, et voici ce que j'attends de Mourinho

Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, s'est exprimé au sujet de la comparaison avec Lionel Messi, la légende du Barça et de la sélection argentine.

Interrogé, lors d'un entretien accordé au quotidien français « L'Équipe », sur le fait de s'imaginer jouer à 39 ans comme Lionel Messi, Mbappé a répondu : « Je me vois jouer jusqu'à 100 ans s'il le faut ! (rires). »

Et d'ajouter : « Est-ce que je serai du même niveau ? C'est une question d'intelligence : savoir quand tu ne peux plus continuer. Messi n'a pas eu à se poser cette question parce qu'il en est encore capable. Ensuite, Lionel Messi, c'est Lionel Messi. Et moi, je me considère comme un joueur différent. Mais il fait partie de ces joueurs à part. »

Au sujet de ce qu'il attend de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, il a déclaré : « Tout simplement qu'il me fasse jouer. (rires). Ensuite, je pense être capable de m'adapter au reste. Je n'ai pas d'attentes particulières. Qu'il soit lui-même, cela suffit amplement. »

On a demandé à Mbappé s'il envisageait de terminer sa carrière sans avoir remporté la Ligue des champions ou le Ballon d'or, et il a répondu : « Oui. La victoire se joue sur le terrain. Enfin, le Ballon d'or dépend aussi d'un vote. Mais avant de regarder ce qui va se passer dans dix ans, il faut regarder ce qui se passe maintenant. Cette année, j'ai une grande chance de remporter le Ballon d'or. »



Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »