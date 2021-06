"Mbappé ? Je le classe parmi les cracks"

Depay et les Pays-Bas font leur entrée dans l’Euro ce dimanche mais l’ancien Lyonnais n’a d’yeux que pour Mbappé.

Il aurait aimé que son avenir soit réglé avec le début de l’Euro 2020 mais Memphis Depay va commencer officiellement la compétition dans la peau d’un joueur libre.

En attendant de savoir s’il va rejoindre le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore le PSG, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais va profiter de ce mois de l’Euro pour montrer encore un peu plus ses qualités et pourquoi pas attirer de nouveaux prétendants.

Il faut dire qu’après avoir loupé la Coupe du Monde 2018, les Pays-Bas font figures d’outsider dans cet Euro 2020 si spécial et Depay sera le fer de lance offensif de cette nouvelle génération dorée des Oranje. A 27 ans, il fait figure de cadres dans cette jeune sélection de Frank de Boer.

"Nous n’avions pas réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde en Russie avec une génération un peu différente. Maintenant, nous sommes forts à nouveau, confie le Néerlandais dans une interview accordée au Parisien. Si notre parcours s’interrompt en demi-finale, ça serait déjà plutôt pas mal. Mais s’il s’étire encore un peu plus, alors là... Je ne souhaite pas me fixer un objectif précis."

N’ayant plus gagné de trophée depuis la génération Van Basten et Gullit, les Pays-Bas aimeraient enfin trouvé leurs dignes successeurs. Avec des nations comme la France, la Belgique ou le Portugal, il y aura fort à faire pour soulever le trophée, le 11 juillet prochain à Wembley.

Memphis Depay en est conscient et place d’ailleurs l’équipe de France comme la grande favorite de ce tournoi. D’autant plus depuis le retour de Karim Benzema, après plus de cinq ans d’absence.

L'article continue ci-dessous

En plus du Madrilène, l’ancien Lyonnais voue une véritable admiration à un autre Français, qu’il a pu croiser sur les pelouses de Ligue 1 ces dernières années : Kylian Mbappé.

"Quel joueur extraordinaire ! À 22 ans, il a déjà réalisé de grandes choses dans le foot. C’est toujours plaisant et intéressant de le regarder jouer, car il incarne un danger permanent pour l’adversaire. Je le classe parmi les cracks. C’est une joie de le voir grandir et se développer parmi les meilleurs."

Et s’il le voyait se développer au quotidien du côté du PSG la saison prochaine ? Il faudra attendre encore un peu pour connaitre le dénouement de ces deux dossiers chauds de l’été.