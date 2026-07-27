Mbappé interrompt ses vacances avec un long message : « On ne choisit pas toujours comment l'histoire se termine »

Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France et du Real Madrid, a brisé le silence après l'élimination des Bleus de la Coupe du monde 2026, adressant un message émouvant aux supporters français, dans lequel il a affirmé que la fierté suscitée par la performance dépassait la déception de ne pas avoir remporté le titre.

Dans un message relayé par de nombreux médias ce lundi, le capitaine français a exprimé sa profonde gratitude envers les supporters qui ont soutenu l'équipe tout au long du tournoi, déclarant : « Merci à vous. Un mois riche en émotions, au cours duquel nous avons repoussé les limites de nos capacités. Un mois de fierté à porter les couleurs de la France, empli de cette passion qui nous porte sur le terrain et qui vous porte vous aussi devant l'écran et dans les tribunes. »

Mbappé, actuellement en vacances en attendant son retour aux entraînements sous la houlette de l'entraîneur portugais José Mourinho, a ajouté : « Nous n'avons pas remporté de titre collectif, et c'est douloureux, et cela le restera pendant un certain temps, je ne vais pas vous mentir à ce sujet. Peut-être vous devions-nous une meilleure fin, mais nous ne choisissons pas toujours comment l'histoire se termine ; nous choisissons ce que nous y mettons, et nous donnons tout ce que nous avons. »

Le joueur de 27 ans, sacré meilleur buteur du tournoi, a rendu hommage à ses coéquipiers, soulignant que le titre individuel « appartient à l'équipe autant qu'à moi », déclarant : « Sans leur travail acharné, leurs déplacements, leurs passes, et sans cet esprit d'équipe qui nous a portés du premier au dernier match, je n'aurais pas pu marquer tous ces buts. »

Mbappé a exprimé sa fierté d'avoir mené l'équipe de France lors de sa troisième Coupe du monde, déclarant : « Depuis mon plus jeune âge, j'ai rêvé de jouer la Coupe du monde ne serait-ce qu'une seule fois. J'en ai disputé trois, j'en ai remporté une, et cette année j'ai eu l'honneur de jouer en tant que capitaine. Je ne l'oublierai jamais. »

La star française a adressé un remerciement particulier aux supporters qui « ont veillé tard, parfois jusqu'à minuit selon les décalages horaires, pour nous regarder jouer à l'autre bout du monde », ajoutant : « Vous vous êtes retrouvés chez vous, dans les cafés, avec vos familles ou vos amis, partout en France et au-delà. D'autres étaient présents à nos côtés dans les stades, les drapeaux sur les épaules. »

Il a poursuivi : « Des enfants aux yeux brillants, des hommes et des femmes de tous horizons et de toutes générations, réunis par une même joie : la joie de partager. C'est là toute la force de ce sport. Et vous ne nous avez jamais laissés tomber, même dans les moments les plus difficiles, même lorsque nous le méritions le moins. »

Mbappé a également remercié le sélectionneur Didier Deschamps et l'ensemble de son staff technique, déclarant : « Merci à lui et à tout son staff : les kinésithérapeutes, les cuisiniers, les entraîneurs, les chauffeurs — toutes ces personnes que l'on ne voit pas, et sans lesquelles rien de tout cela n'aurait été possible. »

En conclusion de son message, Mbappé a affirmé que « le football, dans son essence, reste un jeu que l'on prend au sérieux, un jeu sur lequel nous travaillons toute notre vie pour tenter de le maîtriser, mais qui demeure malgré tout un jeu aux règles simples qui n'ont pas changé depuis que nous avons commencé à jouer : le ballon, le but, et l'envie de marquer ».

La star du Real Madrid a conclu son message sur une note optimiste : « La Coupe du monde est terminée, mais l'histoire continue. Il y aura d'autres matches, d'autres soirées d'été ou d'hiver, où nous nous retrouverons tous devant ce même jeu, avec cette même envie inépuisable. Nous n'en avons pas fini de jouer ensemble. Merci pour tout. »