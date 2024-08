Mbappé génialement trollé par un supporter du Real

Real Madrid vs Atalanta Bergame

Le rejet du Real Madrid par Kylian Mbappé il y a deux ans n'a pas été très bien accueilli par les fans

Mais un ancien supporter mécontent a maintenant un nouveau message pour le crack français.

Mbappé avait été lié à un transfert de rêve au Real Madrid depuis son ascension vers la gloire en 2018. Bien qu'il ait constamment eu des liens avec l'équipe espagnole, c'est en 2022 qu'il a été le plus fortement lié à un transfert à Santiago Bernabeu. Cependant, Mbappé a refusé le transfert alors qu'il signait un nouveau contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain.

Les fans du Real Madrid ont été très vexés en 2022 par le Français et ont immédiatement critiqué l'absence d'un trophée de la Ligue des champions dans son palmarès alors que Los Blancos détenaient eux-mêmes 13 trophées de la Ligue des champions à ce moment-là. À ce titre, un fan avait présenté un maillot du Paris Saint-Germain sur lequel était imprimé le nom de Mbappé avec zéro Ligue des champions.

De toute évidence, Mbappé a maintenant fait le transfert tant attendu au Santiago Bernabeu cet été et le même supporter a maintenant présenté un nouveau message au Français. Le supporter était présent lors des débuts de Mbappé contre l'Atalanta en Supercoupe.

Avec un but lors de ses débuts avec le Real Madrid, Mbappé peut désormais aborder ses débuts en Liga plus tard cette semaine contre Majorque avec un sentiment de sérénité car il cherchera à aider les Blancos à défendre leur titre de champion et de Ligue des champions.