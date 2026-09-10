Kylian Mbappé, la star du Real Madrid et de l'équipe de France, a répondu aux critiques visant sa prestation sans ballon, estimant que le joueur qui a l'habitude d'afficher des niveaux exceptionnels pendant des années s'expose davantage à ce que l'on se concentre sur les aspects qu'il n'apporte pas, plutôt que sur les choses qu'il maîtrise.

Mbappé a déclaré, lors d'un entretien avec le journal français « L'Équipe » : « Je pense que ce n'est pas normal, mais c'est la vie de quelqu'un qui a vécu l'excellence pendant des années. Je ne suis plus quelque chose de nouveau. Tout le monde sait depuis des années ce que je peux faire. Et je pense que c'est là le côté humain de la chose. »

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Et Mbappé d'ajouter : « Il est normal que les gens regardent toujours ce que quelqu'un ne fait pas. Quand il le fait depuis 10 ans, les gens ne regardent plus ce qu'il fait. Ils savent qu'il en est capable. Alors ils essaient toujours de regarder ce qu'il ne fait pas. Et dès cet instant, ce n'est pas quelque chose que je prends personnellement. »

À propos des critiques en général, l'attaquant merengue a déclaré : « J'ai une approche équilibrée face aux critiques : il y a la critique constructive, et il y a la critique qui n'a aucun sens. Les critiques ne me font pas peur, et quand je prends une décision, je ne pense pas à la possibilité d'être critiqué. Si je sais que la décision est la bonne pour moi, ou même si elle ne l'est pas mais qu'elle est nécessaire, alors mon parcours a prouvé que je continue d'avancer. »

Quant à ceux qui affirment que l'équipe pourrait souffrir à cause de lui, malgré le fait qu'il marque beaucoup de buts, l'ancienne star du Paris Saint-Germain a répondu : « Cet argument me paraît moins logique. Si je ne marque pas, on me demandera pourquoi je ne marque pas. »

Il a ajouté : « J'ai appris que lorsqu'on est footballeur, il y a des millions d'entraîneurs qui ont un avis sur chaque match, et ils ne sont pas tous heureux chez eux. Chacun a son point de vue, mais je pense que le but du football est de marquer des buts, et de marquer plus que son adversaire. »

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