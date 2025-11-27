Mbappé exige de la protection pour Xabi Alonso

Le manager basque est sous pression ces derniers temps, certains s'interrogeant sur ses relations avec le vestiaire madrilène.

Mercredi soir, Mbappé était en grande forme, inscrivant les quatre buts de la victoire 4-3 face à l'Olympiakos. Ce succès a mis fin à une série de trois matchs sans victoire, et Mbappé a confié après la rencontre à Movistar+ qu'il était important pour la confiance de l'équipe. Ses propos ont été rapportés par Marca.

« C'est l'objectif. Gagner et redonner confiance au groupe, aux joueurs, à l'entraîneur, au staff, à tout le monde. Je pense que l'objectif maintenant est que les supporters madrilènes sentent que nous sommes unis et que nous ramons tous dans le même sens. Il y aura peut-être des moments difficiles, mais personne ne lâchera le navire ; nous sommes tous ensemble et unis pour gagner. »

Vinicius Junior, peut-être pour la première fois cette saison, était en grande forme. Le Brésilien a délivré deux passes décisives à Mbappé, mais il a également profité de passes parfaites d'Arda Guler.

« Je suis très heureux, c'est toujours un plaisir de marquer des buts. Mes coéquipiers me font des passes de grande qualité. J'ai beaucoup de chance de jouer dans cette équipe, avec ces coéquipiers. J'essaie toujours de marquer, parfois ça marche, parfois non, mais l'envie d'aider est toujours présente. »

« Chacun a son rôle dans l'équipe. Mon rôle est, comme toujours, de marquer des buts… Je peux dire que sans les autres joueurs, nous ne gagnons pas de matchs. Je pense que dans chaque match, chaque équipe a des joueurs qui ont un rôle spécifique à jouer, et le mien est de marquer des buts. Au final, c'est ce que je peux apporter à l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait de dépendance ou quoi que ce soit de ce genre ; je pense que c'est plutôt quelque chose que disent les journalistes ou les personnes extérieures à l'équipe. »

Concernant la défense du Real Madrid, point faible de la soirée pour Alonso, Mbappé a déclaré vouloir se concentrer sur les points positifs.

« Il faut analyser le match. Nous avons maîtrisé la rencontre et nous nous sommes créé des occasions… Il faut continuer comme ça, retenir le positif et corriger le négatif. »

Après le match, Alonso a fait l'éloge de Mbappé non pas pour ses buts, mais pour ses qualités humaines en dehors du terrain. Mbappé semblait désireux de se rapprocher de son entraîneur.

« Je pense que l'équipe joue bien. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Quand on joue pour un club comme le Real Madrid, il est normal que les gens parlent. Nous, les joueurs, devons nous soutenir les uns les autres et soutenir l'entraîneur. Nous devons rester unis. Les supporters madrilènes sont derrière nous. Nous avons beaucoup à perdre cette saison et nous devons tout donner pour ce blason. »