Mbappé et Vinicius : un duo prestigieux mais sans alchimie

Un rapport a mis en lumière la relation offensive entre le Brésilien Vinícius Júnior et le Français Kylian Mbappé, les deux stars du Real Madrid, en affirmant que le duo n'a pas encore atteint le niveau d'entente attendu, malgré deux saisons écoulées depuis leur association au sein du club madrilène.

Le journal Marca estime que Vinícius et Mbappé représentent les plus grandes stars du Real Madrid et les principales armes offensives de l'équipe, mais que leur partenariat ne s'est pas suffisamment transformé en source de danger collectif, malgré les immenses qualités individuelles que possède chacun des deux joueurs.

Marca a souligné que le Real Madrid a disputé 125 matches depuis la première apparition de Vinícius et Mbappé ensemble, le 14 août 2024, lors de la confrontation face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe.

Les deux joueurs ont participé ensemble à 89 matches, au cours desquels le Real Madrid a inscrit 192 buts, mais seuls 19 buts sont venus d'une collaboration directe entre le duo, soit un pourcentage de 9,8 %.

Si l'on considère l'ensemble des buts du Real Madrid depuis l'arrivée de Mbappé, l'équipe a marqué 269 buts, ce qui reflète le nombre limité de buts issus du partenariat direct entre ses deux stars.

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Le journal a précisé que la relation entre les joueurs penche clairement en faveur de Vinícius en ce qui concerne la création de buts, le Brésilien étant celui qui initie la plupart des attaques que conclut Mbappé.

Sur 15 contributions directes initiées par Vinícius et achevées par un but de Mbappé, 3 buts sont venus de penalties obtenus par l'ailier brésilien.

Au cours de la saison dernière plus précisément, le nombre de buts issus de la collaboration directe entre eux a baissé à 9 buts, soit 7 contributions initiées par Vinícius contre deux pour Mbappé.

Le tableau ne s'est pas amélioré avec le début de la saison 2026-2027, selon Marca, puisque Vinícius et Mbappé n'ont pas contribué directement au moindre but lors du premier match officiel du Real Madrid cette saison.

Le duo est apparu à un niveau inférieur à celui attendu, en particulier Vinícius, qui a souffert face à l'organisation défensive de l'adversaire et n'a pas réussi à mettre en avant les qualités individuelles et les dribbles qui constituent ses principaux atouts.

Le journal estime que ce partenariat représente l'un des principaux dossiers qui attendent José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, afin de le développer et de transformer les qualités individuelles de Mbappé et Vinícius en une force offensive collective plus efficace.

Après deux saisons à jouer côte à côte, le défi reste, pour José Mourinho, de trouver la formule qui permette au duo de s'entendre de la manière qu'attend le Real Madrid, plutôt que de continuer à s'appuyer sur le danger individuel de chacun.

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