Mbappé : et maintenant la blessure

Real Madrid vs Getafe

Le Real Madrid ne semble pas avoir de répit en matière de blessures.

Eduardo Camavinga a rejoint la liste croissante des joueurs en salle de soins après avoir souffert d'une légère blessure à l'ischio-jambier lors de la défaite de mercredi à Liverpool, et il s'avère qu'il n'était pas le seul à souffrir de problèmes physiques.

Il a été rapporté que plusieurs joueurs souffraient de gêne après le match à Anfield, et selon Diario AS, trois d'entre eux seraient atteints : Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz.

Dans les prochaines 24 heures, des examens médicaux seront effectués pour déterminer si Mbappé, Bellingham et Brahim seront en mesure de jouer dimanche contre Getafe. Il convient de noter que le Real Madrid affrontera l'Athletic Club jeudi prochain, il serait donc judicieux que les trois joueurs soient au repos au Santiago Bernabéu afin de s'assurer qu'ils soient à 100 % pour le déplacement à San Mamés.