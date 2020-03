Mbappé et les ultras du PSG, une relation compliquée ?

L'international français a tout pour être le chouchou du Parc des Princes, pourtant la relation avec les supporters du PSG n'est pas si chaleureuse.

"Kombouaré, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre, (Thiago) Silva, Mbappe, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos couilles", avait inscrit les ultras du PSG sur une banderole lors de la réception des Girondins de , trois jours après la défaite en face au . Une phrase qui a fait réagir, notamment l'avant-dernier cité sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé a écrit : "Peur de gagner ?".

Auteur d'un doublé contre ce samedi au Parc des Princes, Kylian Mbappé n'est pas allé saluer les supporters du PSG après la rencontre, filant directement au vestiaire et alimentant donc un peu plus la polémique. Né à Paris, formé à Bondy, champion du monde avec les Bleus, arrivé au PSG en rock-star, Kylian Mbappé a tout pour être le chouchou du Parc des Princes, encore plus que Neymar ou Cavani, et pourtant ce n'est pas le cas.

"Le Parc est exigeant"

L'international français n'est pas aussi populaire que Cavani ou Verratti chez les supporters ce qui interroge forcément. "Il a tout pour être notre chouchou, même plus que Neymar ou Cavani. Mais c'est vrai que ça reste mitigé. Il n'a pas de chant à son nom, par exemple", a confessé un proche du club dans les colonnes de L'Equipe. Malgré tout, le champion du monde 2018 reste très apprécié et est celui qui vend le plus de maillots à son nom en compagnie de Neymar.

Qui plus est, Kylian Mbappé n'a jamais été pris en grippe ou sifflé par ses propres supporters depuis son arrivée au Parc des Princes, malgré des critiques présentes notamment après l'élimination contre en Ligue des champions la saison dernière. Ce qui ne plaît pas chez Mbappé, c'est sa supposée arrogance dans certaines de ces attitudes. "Le talent, tout le monde sait qu'il l'a. Mais tu es aussi jugé sur ce que tu renvoies. Kylian est dans un collectif et quand il s'énerve parce que Cavani ne lui remet pas un ballon, on retient le gars qui pense d'abord à lui. Il doit progresser là-dessus", a jugé Luis Fernandez dans les colonnes de L'Equipe.

"Il ne fait rien de calculé, tout est spontané là-dedans. Peut-être devrait-il être plus calculateur ? Tu ne vas pas gagner le coeur du public parce que tu t'appelles Mbappé ou Neymar, le Parc est exigeant", a ajouté un intime du vestiaire parisien. Malgré ses statistiques impressionnantes et son impact certain sur le football français, Kylian Mbappé n'est pas (encore) le chouchou des supporters du PSG et du Parc des Princes, certainement en raison de certaines attitudes, mais aussi des rumeurs concernant un départ prochain au .