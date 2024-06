Mbappé et Haaland calmés par une star

Erling Haaland et Kylian Mbappé ont appris qu'ils ne surpasseraient jamais les deux grands du football que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Louis Saha estime que Haaland et Mbappé ne peuvent pas atteindre le niveau de Ronaldo et Messi. Ronaldo et Messi ont tous deux quitté le devant de la scène européenne pour rejoindre respectivement la Saudi Pro League et la MLS. En l'absence des deux stars, Mbappé et Haaland sont considérés comme les héritiers du trône vacant.

Haaland a pris de l'avance sur Mbappé en remportant le triplé avec Manchester City en 2022-23, mais il a connu une saison décevante - selon ses critères élevés - avec 38 buts en 45 matches. Cependant, la superstar française, qui vient de rejoindre Madrid dans un transfert qui fait parler, n'est pas loin derrière, puisqu'elle peut se targuer d'une médaille d'or en Coupe du monde et de deux participations consécutives à la finale, ce qui lui permet de prétendre à une place parmi les plus grands.

Loin des grands

Néanmoins, la légende de Manchester United, Louis Saha, est convaincue que ni Mbappé ni Haaland ne peuvent surpasser les niveaux de Messi et de Ronaldo. « Je comprends tout à fait pourquoi il y a tant de fans de Lionel Messi et je comprends tout à fait pourquoi moi-même et beaucoup d'autres personnes sont fans de Cristiano Ronaldo », a-t-il déclaré à OLBG.

L'article continue ci-dessous

« On ne peut pas vraiment séparer ces deux gars parce que ce sont des talents extraordinaires et qu'ils ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont deux joueurs différents. L'un est presque un génie naturel, Messi, qui a dû adapter son jeu pour être le meilleur compte tenu de sa taille et de son gabarit. Ronaldo a utilisé sa taille et sa puissance pour marquer plus de 900 buts. Il s'agit donc de deux joueurs différents, avec des styles et des attributs différents.

« Ce sont les deux joueurs de cette époque qui ont tout simplement dépassé leur talent, leur potentiel. On ne peut pas demander beaucoup plus. Vous ne verrez plus jamais cela. Erling Haaland et Kylian Mbappé peuvent se battre pendant dix ans, mais ils ne seront jamais proches en termes de grandeur. S'ils veulent rattraper Messi et Ronaldo, ils devront marquer 50 buts par saison jusqu'à la fin de leur carrière, c'est impossible. »