Mbappé et Griezmann réagissent au départ de Dembélé

Touché face à la Hongrie (1-1), Dembélé est forcé de renoncer à l'Euro 2020. Dans cette épreuve, le Français peut compter sur le soutien de ses amis.

D'ores et déjà forfait pour le troisième et dernier match de la phase de poules de l'Euro 2020 face au Portugal, Ousmane Dembélé va manquer plus longtemps que prévu à l'équipe de France. Sorti sur blessure face à la Hongrie (1-1), le joueur du FC Barcelone va quitter le rassemblement français. Son Euro est d'ores et déjà terminé.

La nouvelle est tombée ce lundi en milieu de matinée, via un communiqué officiel de l'Équipe de France. "Ousmane Dembélé va quitter le groupe France. Contraint de sortir avant la fin du match Hongrie-France samedi, l’attaquant du FC Barcelone a passé des examens radiologiques dimanche soir à l’hôpital du Budapest. Les délais de rétablissement sont incompatibles avec son maintien dans le groupe. Des échanges ont eu lieu dès dimanche entre les staffs médicaux de l’Equipe de France et du FC Barcelone. Après s’être entretenu avec le joueur et le Dr Franck Le Gall, Didier Deschamps a pris acte du forfait d’Ousmane Dembélé", peut-on lire sur le communiqué en question.

Dembélé peut compter sur le soutien de ses coéquipiers

Entré en jeu à deux reprises, face à l'Allemagne puis face à la Hongrie, Ousmane Dembélé était le douzième homme de Didier Deschamps. Son absence va constituer un vrai manque sportivement, mais aussi humainement. En effet, l'ailier offensif est très apprécié dans le groupe, comme en témoignent les réactions de ses coéquipiers.

"Il y a les dribbles, les crochets, les buts, les blessures… mais surtout il y a l'homme ! Encore un obstacle à franchir sur ton chemin, mais tu vas revenir plus fort physiquement et mentalement ! Je suis triste de te voir partir de cet Euro, mais sache que tu seras sur le terrain avec nous", a notamment écrit Antoine Griezmann sur Twitter.



Lui aussi très proche d'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé lui a adressé quelques mots via une story Instagram. "Mon brook. Une nouvelle épreuve, mais on le sait, t’es plus fort que ça", a posté l'attaquant des Bleus. En l'absence du numéro 11 de l'EDF, Kingsley Coman devrait prendre la relève pour dynamiter les défenses adverses.