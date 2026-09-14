Mbappé et Dembélé attisent la division au sein de l'équipe de France

La relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé commence à provoquer une situation de tension au sein du vestiaire de l'équipe de France, sur fond d'informations faisant état de désaccords croissants entre plusieurs joueurs des Bleus, selon ce qu'a rapporté le site "Foot Mercato".

Selon des informations publiées par la chaîne "RMC", Dembélé et son entourage ont exprimé un vif mécontentement à l'égard de certaines déclarations récentes de Mbappé, capitaine de l'équipe de France, au point qu'ils ont considéré ses propos comme une "trahison".

Le mécontentement ne semble pas se limiter à Dembélé et son entourage, puisque les informations indiquent que les déclarations de Mbappé ont été mal interprétées par plusieurs joueurs de l'équipe de France, ce qui a engendré une situation de tension au sein du groupe.

Selon les informations qui circulent, l'attaquant du Real Madrid a provoqué le "mécontentement de nombre de ses coéquipiers", après que ses déclarations ont suscité des réactions inattendues au sein de la sélection, un fait qui commence à se répercuter sur l'ambiance entre les joueurs.

Ces développements interviennent à un moment où l'équipe de France était perçue comme l'une des sélections comptant le plus de stars et d'éléments capables de préserver la cohésion du groupe, mais le récent désaccord entre Mbappé et Dembélé pourrait menacer cette stabilité.

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Division au sein du vestiaire

Les craintes concernant l'impact de cette crise sur l'équilibre de l'équipe de France s'accentuent, après que les informations ont évoqué l'existence de "deux clans au sein de l'équipe", une allusion claire à une possible division entre les joueurs sur fond de la récente crise.

La relation entre Mbappé et Dembélé est considérée comme l'une des relations importantes au sein de l'équipe de France. C'est pourquoi le fait que leur désaccord ait atteint ce stade pourrait imposer de nouveaux défis au staff technique, notamment si la tension persiste durant la prochaine trêve internationale.

Selon les informations, Mbappé a été surpris par la réaction publique de Dembélé après le match face à Brest, surtout après que la crise est devenue un sujet de discussion dans les milieux entourant l'équipe de France.

Cependant, le capitaine de l'équipe de France ne semble pas vouloir envenimer le désaccord par le biais des médias ni entrer dans une guerre de déclarations avec son coéquipier, les informations indiquant qu'il préfère gérer la crise loin des projecteurs et œuvrer à la résoudre à l'amiable.

L'avenir de la relation entre Mbappé et Dembélé reste à surveiller, d'autant plus que la persistance de la tension entre deux des plus grandes stars de l'équipe de France pourrait s'imposer avec force dans l'ambiance de l'équipe et affecter l'harmonie nécessaire au sein du vestiaire.

Zidane face à un nouveau test

Si les tentatives de contenir la crise n'aboutissent pas au cours de la période à venir, Zinédine Zidane pourrait se retrouver face à une mission délicate consistant à aborder cette question lors du prochain rassemblement de l'équipe de France.

Une intervention de Zidane pourrait devenir nécessaire si la division persiste ou si le cercle du désaccord s'élargit à d'autres joueurs, d'autant plus que préserver l'unité du vestiaire sera crucial avant les prochaines échéances de l'équipe de France.

Alors que Mbappé préfère, selon les informations, clore le dossier loin des médias, la position de Dembélé et les réactions des autres joueurs pourraient déterminer si la crise prendra fin rapidement ou se transformera en un problème plus important menaçant la stabilité de l'équipe de France.