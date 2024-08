Mbappé et Bellingham, la nouvelle bromance

Kylian Mbappé a enfin pris ses marques au Real Madrid, la recrue vedette du champion d'Europe s'étant rendue à l'entraînement avec ses coéquipiers.

Carlo Ancelotti a accueilli le reste de son équipe senior sur le terrain d'entraînement du club, alors que les stars qui avaient bénéficié d'un temps libre supplémentaire en raison de leurs apparitions dans des tournois internationaux se sont présentées pour des examens médicaux et pour commencer à s'entraîner dans la salle de sport.

Parmi les joueurs qui sont revenus mercredi, on trouve la star française Mbappé, qui se prépare pour sa première saison avec les champions d'Espagne après avoir rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert gratuit très attendu, et le héros anglais Jude Bellingham, qui entame la nouvelle campagne avec la volonté de s'appuyer sur sa première saison sensationnelle avec le club. Le vainqueur de l'Euro 2024 Dani Carvajal, la star uruguayenne Federico Valverde et les coéquipiers de Mbappé en équipe de France Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy sont également revenus mercredi.

L'article continue ci-dessous

La pression est sur les épaules de Mbappé, Bellingham et compagnie pour inspirer les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Liga à une nouvelle campagne exceptionnelle. Ancelotti était privé d'aucune de ces stars alors qu'ils ont perdu contre l'AC Milan et Barcelone et battu Chelsea lors d'une tournée de pré-saison aux États-Unis.

Ancelotti a une semaine pour travailler avec toute son équipe avant leur premier match officiel de la nouvelle saison. Ils affronteront l'Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, en Supercoupe de l'UEFA à Varsovie le 14 août, et Mbappé devrait faire ses débuts.