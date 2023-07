Mbappé énerve même le Real Madrid

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a été le sujet le plus discuté dans le monde du football ces dernières semaines

Le Bondynois a décidé de ne pas signer un nouveau contrat chez les champions de France.

Cela signifierait qu'il est libre de partir l'été prochain, et qu'il rejoindrait alors probablement le Real Madrid. Cependant, le PSG étant déterminé à ne pas le perdre pour rien, et l'ayant placé sur la liste des transferts, la situation est devenue alambiquée.

Selon Sport Zone (via MD), le Real Madrid est de plus en plus frustré par Mbappé et ses représentants.

" Florentino Perez est en colère contre les représentants de Kylian Mbappé qui, selon lui, n'ont pas assez caché leurs intentions et ont aggravé les choses avec la lettre (envoyée au PSG), inutile de son point de vue.

"Le président du Real Madrid estime qu'il est dans une position délicate. L'arrivée gratuite de Mbappé en 2024 est compliquée et s'il ne fait pas un effort économique considérable cet été, il craint que les représentants du club soient contrariés."

La situation de Mbappé va certainement connaître de nombreux rebondissements avant la fin de la fenêtre de transfert estivale, mais le Real Madrid espère désespérément être encore en mesure de le faire signer gratuitement en 2024.