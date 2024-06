Mbappé endeuillé, son message à son oncle décédé

Kylian Mbappé a marqué pour la France contre le Luxembourg et la star du Real Madrid a rendu hommage à son oncle décédé avec sa célébration.

La France s'est imposée 3-0 face au Luxembourg lors du premier de ses deux matches amicaux avant l'Euro 2024 en Allemagne. Les buts de Randal Kolo Muani et de Jonathan Clauss ont permis aux Bleus de prendre le large avant que Mbappé n'inscrive le dernier but du match et ne dévoile un maillot en hommage à son oncle Alex, dont il a annoncé le décès récemment. Le maillot comporte une photo et le message « Rest in Peace Uncle » (Repose en paix, mon oncle).

Le Français avait annoncé récemment le décès de son oncle Alex dans un message sur Instagram, en postant : "Repose en paix Oncle Alex. Il est difficile de trouver les mots pour dire à quel point tu nous as quittés trop tôt et tu nous manqueras. La vie ne sera plus jamais la même sans toi. Ta famille sera prise en charge, tu peux en être sûr. Que Dieu t'ouvre les portes du paradis".

Le message de Mbappé à son oncle

Les hommes de Didier Deschamps ont fait preuve d'une certaine rouille dans la première demi-heure de leur match face à un Luxembourg plutôt léger. Mais le but de Kolo Muani leur a permis de prendre le contrôle du match et de s'imposer. Mbappé a commencé le match et a joué les 90 minutes. Il a également été à l'origine des deux premiers buts de la France, en offrant une passe décisive à Kolo Muani et à Clauss, mais il aurait pu faire beaucoup plus, car il a raté de nombreuses occasions devant le but.

La nouvelle recrue du Real Madrid dirigera l'équipe de France lors de son dernier match amical contre le Canada le 9 juin. Les Bleus entameront leur campagne pour le Championnat d'Europe contre l'Autriche le 17 juin.