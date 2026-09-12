Le Real Madrid a renoué avec la victoire en Liga, en s'imposant face au Rayo Vallecano sur le score de 4-1, samedi soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée. Le club madrilène porte ainsi son total à 12 points, le même que celui du Barça en tête du classement, au terme d'un match durant lequel Kylian Mbappé a brillé en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive.

Le Real Madrid abordait cette rencontre avec la volonté de faire oublier sa défaite face au Real Betis lors de la journée précédente et de maintenir la pression sur le Barça, après avoir remporté son match contre l'Inter Milan en milieu de semaine malgré une prestation peu convaincante.

Le Real Madrid a imposé sa domination très tôt, et Mbappé a réussi à ouvrir le score sur penalty à la 14e minute, après une faute commise sur Carreras dans la surface de réparation, avant que Carreras n'ajoute le deuxième but à la 17e minute, en profitant d'une passe intelligente de Mbappé.

Les hommes du domicile ont poursuivi leur pression offensive, jusqu'à ce que Jude Bellingham parvienne à inscrire le troisième but à la 35e minute, sur un centre de Vinicius Junior, qui a lui aussi livré une prestation influente durant la rencontre. Le Real Madrid a ainsi terminé la première période avec trois buts d'avance.

Le niveau du Real Madrid a nettement baissé après la pause, et le Rayo Vallecano a profité de la confusion dans les rangs des locaux pour réduire l'écart par l'intermédiaire de Camello à la 51e minute, en profitant d'une erreur sur une passe en retrait de Vinicius Junior.

Le Real Madrid a souffert durant la dernière demi-heure du match, au milieu des tentatives répétées du Rayo Vallecano de revenir, mais le brio de Thibaut Courtois a préservé l'avance du club merengue, avant que Mbappé ne scelle définitivement la rencontre en inscrivant le quatrième but à la première minute du temps additionnel, sur une frappe maîtrisée depuis un angle fermé.

Avec cette victoire, le Real Madrid a récolté trois points précieux qui l'ont remis sur le chemin des succès, lui permettant d'égaler le Barça en tête de la Liga.