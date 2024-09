Mbappé en guerre contre Vinicius ? La vérité éclate

Jude Bellingham a répondu aux rumeurs de tensions entre lui, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo après la victoire du Real contre Stuttgart

Les superstars du Real Madrid ont eu le même sort sur le terrain qu'à l'accoutumée, en s'imposant 3-1 à Stuttgart lors de leur match d'ouverture de la Ligue des champions de l'UEFA au Santiago Bernabeu mardi soir. Mbappé a marqué le premier but après avoir été servi par Rodrygo et en seconde période, il était évident que l'alchimie entre les attaquants du Real était en hausse après leurs récentes difficultés à trouver le rythme en Liga.

Des rumeurs ont fait état de discordes sur les réseaux sociaux entre les superstars du Real, en particulier entre Vinicius et Mbappé au sujet des responsabilités des penaltys. En revanche, on prétend que Rodrygo ne se sent pas suffisamment valorisé dans le vestiaire malgré ses contributions. Cependant, Bellingham a mis fin à toutes les rumeurs et a insisté sur le fait qu'ils étaient tous "de très bons amis".

Après le match, Bellingham a déclaré aux journalistes : « J’ai vu sur les réseaux sociaux qu’ils essayaient de créer quelque chose de négatif entre moi, Mbappé, Rodrygo et Vinicius. La seule vérité est que nous sommes de très bons amis sur et en dehors du terrain. »

Le milieu de terrain anglais a salué les contributions de Mbappé au club et a ajouté : « C’est ce qu’il fait, je ne suis pas du tout surpris. Je n’avais même pas réalisé que c’était ses débuts, je pensais juste que c’était un autre match dans lequel il marquerait. Il est toujours à la hauteur jusqu’à présent, c’est beaucoup de pression pour un club comme Madrid, mais il s’y est mis très facilement et les gars l’adorent déjà. Il va être un joueur énorme pour nous, cette saison et au-delà. »

Après une victoire retentissante en Ligue des champions, le Real Madrid va maintenant se concentrer sur la Liga où il recevra l’Espanyol samedi soir.