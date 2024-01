Mbappé dit enfin ses vérités sur Messi

Kylian Mbappé admet qu'il lui manque de jouer aux côtés d'un Lionel Messi "spécial"

L'octuple Ballon d'Or a rompu ses liens avec le Paris Saint-Germain à l'été 2023, décidant de poursuivre le rêve américain avec l'Inter Miami, un club de MLS. Messi a passé deux ans dans la capitale française après avoir quitté le FC Barcelone, mais il a eu du mal à convaincre les supporters franciliens. Les nombreuses qualités de Messi ont toutefois été adoptées par son entourage au Parc des Princes. Ses qualités créatives lui ont permis de délivrer un grand nombre de passes décisives, alors même que sa source prolifique de buts commençait à se tarir.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé, a ainsi louangé l'homme qui l'a devancé pour le titre mondial à Qatar 2022, au micro d'Amazon Prime Sport : "Jouer avec Leo Messi est quelque chose qui me manque beaucoup. On regrette toujours de ne plus jouer avec Leo Messi ! Pour un attaquant comme moi, qui aime attaquer les espaces, avec lui, vous avez la certitude de pouvoir obtenir le ballon. C'est un luxe que lui seul peut vous offrir. Au-delà de ça, jouer avec Messi, c'était spécial".

Messi a marqué 32 buts pour le PSG en 75 apparitions, l'aidant à remporter deux titres de Ligue 1, mais Mbappé est désormais l'homme fort de Paris, la superstar brésilienne Neymar ayant elle aussi pris la direction de nouveaux horizons. Le Sud-Américain se remet actuellement d'une blessure aux ligaments du genou au sein du club saoudien d'Al-Hilal.