Mbappé dévoile une qualité de Mourinho et fait une promesse aux supporters du Real Madrid

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a relevé le niveau de ses ambitions avant le début de la nouvelle saison, affirmant que l'objectif de l'équipe est clair et consiste à renouer avec les titres, tout en insistant sur le fait que les joueurs de la Maison blanche possèdent la volonté et la concentration nécessaires pour y parvenir.

Dans un entretien accordé à la chaîne officielle du Real Madrid, Mbappé a évoqué sa préparation pour la nouvelle saison et ses ambitions avec l'équipe, ainsi que sa relation avec l'entraîneur José Mourinho, affirmant que la période à venir exige du Real Madrid « un pas en avant » afin de décrocher des titres.

Mbappé cherche à conduire le Real Madrid vers les titres après une saison blanche en 2025-2026, alors que la star française a échoué à mener les Bleus au titre de la Coupe du monde cet été.

Mbappé : Mourinho connaît le chemin de la victoire

À propos de son retour aux entraînements et de sa préparation pour la nouvelle saison, Mbappé a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je suis très heureux d'être de retour et d'avoir eu les premières impressions avec l'équipe, le nouveau staff technique, mes coéquipiers et toutes les personnes qui travaillent à Valdebebas. C'est toujours agréable de revenir ici et de se préparer pour la saison. »

La star française a parlé de Mourinho en des termes positifs, affirmant que la communication entre eux a débuté il y a longtemps, et a déclaré : « Nous avons beaucoup parlé pendant la Coupe du monde, ainsi que ces derniers jours ici. C'est très positif d'avoir un entraîneur d'une telle expérience, qui sait comment gagner et connaît le chemin que nous devons emprunter pour remporter des victoires. »

Il a ajouté : « En tant que joueur, c'est formidable d'avoir un entraîneur qui sait où il va. Je pense que sa présence est un point positif pour nous. »

« C'est maintenant le moment de travailler à fond »

Mbappé estime que la période de préparation représente la meilleure occasion de travailler à pleine puissance avant le début des matches officiels, expliquant : « J'essaie de donner le maximum, car c'est la période durant laquelle nous pouvons travailler le plus possible. »

Il a poursuivi : « Quand les matches commencent, il s'agit davantage de gérer les charges. C'est maintenant le bon moment pour travailler à fond, pour retrouver les bonnes sensations, afin d'être prêts à disputer le premier match de championnat. »

Mbappé promet de renouer avec les titres

Concernant les objectifs du Real Madrid pour la nouvelle saison, Mbappé a été clair dans son message, déclarant : « Je pense que nous devons gagner, et je suis certain que nous renouerons cette année avec les titres. J'en suis convaincu. »

Il a ajouté : « C'est ce que nous voulons, et cela se produira parce que je sens que l'équipe a la volonté. Nous resterons concentrés toute l'année afin de rendre heureux les supporters du Real Madrid, car il n'y a rien de plus important que de gagner des titres avec l'équipe et de ressentir la joie des supporters. »

À lire aussi :

Une exception rare : pourquoi le Real Madrid et le Barça sont-ils absents de l'ouverture de la Liga ?

Deux ans après son premier but sous le maillot du Real Madrid

Mbappé a ravivé les souvenirs de son premier but avec le Real Madrid, deux ans après ce moment, affirmant qu'il avait été exceptionnel pour lui.

Il a déclaré : « C'était une journée très spéciale. Ton premier match avec une nouvelle équipe est toujours particulier, et lorsque cette équipe est le Real Madrid, cela devient encore plus important et magique, surtout que c'était en finale. »

Il a ajouté : « J'ai savouré cette journée : un but, un titre, un sourire, tout était formidable. Ces deux années ont été pleines de changements pour moi, car c'était la première fois que je quittais mon pays, et l'expérience a été extrêmement positive. »

Il a poursuivi : « J'aime beaucoup le club, j'aime jouer en Liga et vivre en Espagne, ici à Madrid. Il est très important pour un joueur de se sentir bien dans la ville où il vit. »

Il a conclu ses propos à ce sujet par un message clair : « Je pense que le moment est venu de faire un pas en avant et de gagner des titres. »

« Rejoindre le Real Madrid était un rêve »

Mbappé a affirmé que porter le maillot du Real Madrid demeure pour lui la réalisation d'un vieux rêve, déclarant : « C'était un rêve de venir ici, et c'est encore un rêve d'être ici chaque jour et d'avoir cette chance. »

Il a poursuivi : « Je suis quelqu'un qui sait profiter du présent, je savoure ma présence ici et je sais à quel point j'ai de la chance d'être au Real Madrid, mais maintenant nous devons gagner. »

Il a précisé : « Tu peux être n'importe où, mais lorsque tu es au Real Madrid, tu dois gagner des titres et décrocher des trophées. C'est pour cela que je suis ici, et comme je l'ai dit, nous gagnerons des titres cette année. »

Le message de Mbappé aux supporters du Real Madrid

Pour conclure ses propos, Mbappé a adressé un message direct aux supporters de la Maison blanche, déclarant : « Bonjour, madridista. Voici un message pour vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez au cours des deux années que j'ai passées ici. »

Il a ajouté : « Je sais que cette année sera plus importante, et que nous accomplirons de grandes choses ensemble. Nous devons être prêts, et nous le sommes déjà. »