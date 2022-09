Mbappé dévoile ce que lui a dit Macron !

Le PSG a convaincu Kylian Mbappé de refuser un transfert au Real Madrid et de signer un nouveau contrat cet été.

Le New York Times a offert aujourd'hui les détails du contrat de trois ans de Mbappé avec le PSG.

Le contrat s'élève à 251 millions d'euros au total - soit 83 millions d'euros par an - et Mbappé a reçu en plus une prime à la signature de 125 millions d'euros. Cette prime est considérée comme la plus importante de l'histoire du sport mondial.

Le Bondynois admet que l'intervention du président français Emmanuel Macron a eu une influence sur son rejet du Real Madrid.

"Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir, de ma carrière, donc c'est fou, vraiment fou. Il m'a dit : 'Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es si important pour le pays. Tu as le temps de partir, tu peux rester un peu plus longtemps. Quand le président vous dit ça, ça compte."

Interrogé sur le Real Madrid, Mbappé a déclaré : "On ne sait jamais ce qui va se passer. Je n'y suis jamais allé, mais on dirait que c'est ma maison ou quelque chose comme ça..."