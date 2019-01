L'index de performance de la Ligue 1 - Mbappé devance Neymar et Cavani pour la 1e place

L'attaque du PSG était en feu durant le week-end et le trio offensif a été le plus séduisant en Ligue 1 à l'occasion de la 21e journée.

Le PSG a signé un hallucinant 9-0 samedi dernier à domicile face à Guingamp et cette démonstration de force marque déjà l'un des grands momentsde la saison en Ligue 1.

Dix jours auparavant, l'équipe de Thomas Tuchel avait été dominée par la formation costarmoricaine en Coupe de la Ligue. Après ce faux-pas, les joueurs de la capitale voulaient prendre leur revanche, et cela s'est clairement vu lors de cette opposition au Parc. L'EAG s'est fait punir dans de grandes proportions pour avoir mis fin à 50 matches sans défaite en Coupe des Parisiens.

En toute logique, l'Index de la performance d'Opta, qui note les performances de chaque joueur de championnat selon sa prestation du week-end, donne la part belle aux représentants du PSG cette semaine. Ces derniers se sont accaparés des trois premières places au classement.

C'est Kylian Mbappé qui arrive en tête avec une note exceptionnelle de 99.8. Autant dire que le champion du monde a frôlé la perfection lors de cette sortie. Il s'est offert un triplé, portant à 17 son nombre de buts cette saison. Cela constitue déjà son meilleur total sur un exercice.

Juste derrière lui se trouve Edinson Cavani. Les deux joueurs ont été positionnés ensemble en attaque et, pour une fois, ils se sont très bien trouvés. Tout comme son jeune partenaire, l'Uruguay a mis un hat-trick.

Remarquable tout au long de la partie, Neymar s'empare de la troisième place. Le Brésilien a inscrit un doublé et offert une passe décisive, contribuant aussi au festival des siens. Sa note est de 99.4. Tuchel a utilisé l'international auriverde comme milieu offensif dans un schéma qui ressemblait à un 4-2-4. L'ancien Barcelonais a parfaitement combiné avec ses coéquipiers d'attaque, et a été d'un danger permament pour l'adversaire. La prestation qu'il a livrée est l'une de ses meilleures depuis son arrivée en France.

Cela peut paraitre un peu surprenant, vu l'ampleur du succès des Franciliens, qu'il n'y a qu'un seul autre joueur de l'équipe à figurer dans le Top 10, et il s'agit de Dani Alves. De retour récemment de blessure, le Brésilien a été très précieux en milieu de terrain, couvrant les attaques de sa formation et offrant une profondeur dont le PSG n'a pas toujours disposé. Bien qu'ayant joué la majorité de sa carrière sur le côté droit, il s'est adapté avec brio à ses nouvelles responsabilités.

Le PSG a déroulé, mais il n'a pas été le seul à le faire durant cette levée de championnat. Ça a aussi été le cas de Strasbourg qui a atomisé l'AS Monaco sur le score de 5 buts à 1. L'équipe de Thierry Laurey a été aidée par le fait que les locaux ont été réduits à dix dès le début du match. Cela étant, à en juger par l'envie et l'appétit affichés par l'équipe alsacienne, on peut penser que même à onze l'ASM n'aurait pas pu résister aux assauts adverses.

L'homme du match a été Ludovic Ajorque, qui joue sans complexe et avec beaucoup d'efficacité pour sa première saison en Ligue 1. Il a ouvert le score d'une très belle tête après avoir été servi par Kenny Lala. Puis, en seconde période, il en a ajouté un second en concluant avec succès un bel exploit individuel. Une rentabilité déroutante et qui illustre assez bien la bonne passe du RCS en ce moment.

Ajorque a frappé fort, mais le plus beau but de la soirée est plus à mettre au crédit de son coéquipier Ibrahima Sissoko. Alors que le score était de 2-1, ce dernier a trouvé la faille d'une frappe de loin. L'international espoir tricolore pouvait remercier le passeur sur le coup, qui n'est autre que...Ajorque. Sissoko se positionne au 6e rang des meilleurs performeurs du week-end.

Tout comme le PSG, le RC Strasbourg a aussi réussi à placer quatre de ses joueurs dans le Top 10. Adrien Thomasson et Youssouf Fofana s'invitent à la fête et démontrent l'état de grâce que traverse actuellement l'équipe alsacienne.

Au final, les deux seuls joueurs qui s'invitent dans le classement cette semaine et qui n'appartiennent ni au PSG, ni à Strasbourg, c'est le gardien toulousain Baptiste Reynet et le milieu de terrain Angelo Fulgini.

Ces deux joueurs se sont montrés décisifs, chacun dans son rôle. Le premier a effectué de très nombreux arrêts importants lors du succès contre Nimes, tandis que le second est sorti du banc pour donner la victoire à l'équipe de Stéphane Moulin face au FC Nantes. Une réalisation signée au bout du bout du temps additionnel.

La semaine prochaine, le PSG aura certainement plus de difficultés pour prendre la mesure du Stade Rennais à domicile, alors que Strasbourg va chercher à poursuivre sa bonne série en dominant Bordeaux.

Par ailleurs, tous les regards seront braqués vendredi vers Marseille, où l'OM tentera de battre le LOSC et confirmer son regain de forme.