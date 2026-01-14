Mbappé déjà puni par le nouveau coach du Real !

Kylian Mbappé étant déjà forfait sur blessure, le nouvel entraîneur s'est tourné vers La Fabrica pour pallier son absence, convoquant cinq jeunes espoirs du centre de formation afin de renforcer un effectif décimé pour ce huitième de finale crucial.

L'ère Arbeloa au Real Madrid est officiellement lancée, et le nouvel entraîneur n'a pas tardé à imposer son style depuis qu'il a remplacé Xabi Alonso à la tête de l'équipe première après le limogeage de ce dernier. Confronté à une vague de blessures qui a privé l'équipe de plusieurs Galactiques, Arbeloa a privilégié l'audace à la prudence pour ses débuts sur le banc. Avant le huitième de finale de la Coupe du Roi contre Albacete, l'entraîneur a dévoilé une liste de joueurs marquée par des absences notables et l'arrivée de nouveaux visages, signe d'une volonté affirmée de faire confiance au centre de formation du club.

Malgré le format éliminatoire de la compétition, Arbeloa a décidé de laisser au repos quatre piliers de l'équipe première. Le milieu de terrain dynamique Bellingham, le gardien Courtois, le milieu défensif Aurélien Tchouameni et le défenseur Álvaro Carreras sont restés à Madrid. Un pari risqué de la part d'Arbeloa, qui privilégie la santé à long terme de son effectif à la sécurité immédiate, misant tout sur la jeune génération pour s'imposer face à une équipe de Segunda Division.

La décision de ne pas faire le déplacement avec Bellingham et Courtois est le principal sujet de discussion de la première journée d'Arbeloa à la tête de l'équipe. Face à une équipe décimée par les blessures, la logique aurait voulu qu'on ménage les stars restantes, même en les faisant débuter sur le banc. Pourtant, Arbeloa a opté pour une approche différente.

La liste des blessés au Santiago Bernabéu est actuellement longue et inquiétante. L'attaquant vedette Kylian Mbappé est indisponible suite à la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne le week-end dernier, après un retour précipité dans l'équipe pour tenter de sauver la place d'Alonso. Il rejoint une infirmerie déjà bien remplie, où l'on retrouve notamment Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy. L'absence de ces piliers défensifs et offensifs rend la mise à l'écart volontaire de Bellingham et Tchouameni d'autant plus surprenante.

Arbeloa espère un retour progressif de Mbappé, Rüdiger et Rodrygo dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, il doit composer sans eux. En faisant reposer ses joueurs vedettes encore en bonne santé, il envoie le message qu'il croit que la profondeur de l'effectif, désormais renforcée par l'académie, est suffisante pour être compétitif.