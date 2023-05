Mbappé, David, Lacazette : qui sera meilleur buteur de Ligue 1 ? L'avis tranché de Djibril Cissé

Trois joueurs sont en lice pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 : Mbappé, David et Lacazette. Et Djibril Cissé livre son pronostic.

Cette saison, la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 fait rage. Avant la 33e journée de Ligue 1, trois joueurs se tiennent dans un mouchoir de poche : Kylian Mbappé (PSG) est en tête avec 22 buts devant Jonathan David (21 buts avec le Lille OSC) et Alexandre Lacazette (20 buts avec l'Olympique Lyonnais).

Mbappé, David et Lacazette se disputent le titre de meilleur buteur

Avant le sprint final de la Ligue 1, Djibril Cissé, deux fois meilleur buteurs de la Ligue 1 avec l'AJ Auxerre (en 2002 et 2004) s'est confié ce dimanche 30 avril 2023 à nos confrères de Téléfoot pour analyser les performances de Mbappé, David et Lacazette et livrer son pronostic sur cette bataille entre les trois joueurs pour être sacré meilleur buteur.

« Lacazette, c'est plus un renard des surfaces. C'est celui qui a le plus d'expérience, et il a peut-être un peu moins besoin de ses coéquipiers que Jonathan David, explique Djibril Cissé. Jonathan David, c'est un joueur qui est très efficace par rapport aux ballons qu'il touche. Quand il est touché dans la surface, en général ça vaut au fond. Il est très intelligent dans son placement. »

Pour Cissé, le titre n'échappera pas à Mbappé

« Mon favori, et je ne je pense pas me tromper : Kylian (Mbappé) terminera encore une fois meilleur buteur de Ligue 1 cette saison », a ajouté Djibril Cissé.

Un pronostic partagé par Hugo Ekitike, coéquipier de Kylian Mbappé au PSG et qui a également été interrogé par Téléfoot sur ce sujet : « Chaque année, Kylian est meilleur buteur, c'est habituel pour lui ! Il n'y a pas de doute pour moi : c'est le meilleur joueur de Ligue 1, donc ça serait logique qu'il termine meilleur buteur. »

Si ce pronostic s'avère juste, Kylian Mbappé remportera son cinquième titre de meilleur buteur de Ligue 1 à la suite, une performance seulement réalisée jusqu'à présent par Jean-Pierre Papin avec l'OM en 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992.