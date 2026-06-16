Mbappé : « Dans ces conditions, je jouerai jusqu’à 80 ans ! »

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a répondu sur le terrain aux critiques qui le visent aussi bien au Real Madrid qu’en équipe de France.

Après une saison blanche avec le Real Madrid malgré ses performances individuelles remarquables, il a été la cible d’une avalanche de critiques.

Mais l’attaquant a répondu de la meilleure manière : en inscrivant un doublé, il a permis à la France de battre le Sénégal 3-1 ce mardi soir, pour l’entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde 2026.

Double finaliste et déjà champion du monde, Mbappé a inscrit son 14^e but en Coupe du monde, rejoignant ainsi l’Allemand Gerd Müller à la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Seuls le Brésilien Ronaldo (15 buts) et l’Allemand Miroslav Klose (16 buts) font mieux.

« Je ne pense pas que nous ayons pris un départ aussi parfait que nous l’aurions souhaité jusqu’à présent, mais c’est toujours bien de commencer un tournoi par une victoire », adéclaré Mbappé à la chaîne française « M6 ». « Cela apporte un peu plus de sérénité, même s’il n’y a pas vraiment de sérénité en Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Nous avons vu ce qui s’est passé avec les autres équipes : commencer par une victoire n’est pas chose facile. Toutes les équipes savent que la Coupe du monde est un tournoi exceptionnel, et tout le monde veut gagner et faire honneur à son pays. »

La star du Real Madrid a ajouté : « Ce soir, la rencontre n’a pas été facile. Nous savons que nous pouvons marquer à tout moment, et cela nous aide beaucoup. »

Interrogé sur une éventuelle revanche envers ses détracteurs, il a coupé court : « Je n’ai aucune soif de revanche. Si je jouais uniquement pour faire taire les critiques, je devrais continuer jusqu’à 80 ans. »

« Je joue pour laisser une empreinte dans l’histoire de mon pays et pour aider mon équipe à remporter la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Conclusion : « Ce n’est que le premier match de la phase de groupes. Il est normal que le public surréagisse, qu’il s’agisse d’euphorie ou de critiques. Nous, nous devons garder notre sang-froid et nous concentrer sur notre travail. »