Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid et de l'équipe de France, a annoncé la signature d'un contrat de partenariat avec l'équipementier sportif suisse « On », devenant ainsi son ambassadeur mondial et faisant de la marque son nouvel équipementier technique, en remplacement de « Nike », qui l'accompagnait depuis ses premières années dans le football.

Mbappé a confirmé cette décision via ses comptes sur les réseaux sociaux, à travers un message touchant dans lequel il a évoqué la poursuite de son rêve de pratiquer le football avec ses amis, soulignant que ce nouveau partenariat représente une opportunité de bâtir un avenir différent pour ce sport, alliant innovation et plaisir de jouer.

Le joueur français a déclaré que ce qui l'a attiré vers « On », c'est la possibilité de « construire quelque chose d'entièrement nouveau » et de contribuer, par son expérience et sa vision, au développement de produits liés au football, affirmant sa volonté de repousser les limites de l'innovation tout en préservant l'aspect humain et le plaisir qui caractérisent le sport.

La marque confie à Mbappé un rôle central dans le développement de sa stratégie footballistique, en travaillant avec les équipes chargées des produits et les athlètes, et en participant à la conception et aux tests de nouvelles chaussures et de nouveaux équipements. Le joueur apportera également sa vision technique, fondée sur son expérience au plus haut niveau et sur ses statistiques professionnelles.

Le choix de Mbappé de rejoindre « On » a également été influencé par la présence de son compatriote Thierry Henry au poste de directeur du football au sein de la marque. Les deux hommes travaillent à mettre à profit leurs expériences pour lancer la présence de l'entreprise sur le marché du football, qu'elle intègre pour la première fois depuis sa fondation dans les Alpes suisses en 2010.

« On » compte s'appuyer sur la technologie LightSpray pour développer des chaussures de football légères et précises, conçues pour épouser le pied comme une « seconde peau », dans le cadre de sa volonté de repenser les équipements de ce sport et de renforcer sa présence parmi les joueurs professionnels.