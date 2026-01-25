Mbappé chambre Brahim Diaz avec une Panenka

Ce résultat propulse l'équipe d'Álvaro Arbeloa en tête de la Liga, tandis que le FC Barcelone ne jouera que dimanche après-midi contre le Real Oviedo.

Mbappé a ouvert le score à la 47e minute avant de sceller la victoire dans le temps additionnel. Après avoir été fauché par Alfonso Pedraza dans la surface de réparation, il s'est relevé avant de lober le gardien de Villarreal, Luiz Junior, qui s'était déjà jeté sur sa droite.

Après avoir marqué, les caméras de Movistar (via Diario AS) ont capturé le moment où Mbappé a dédié son but à Brahim Diaz, en criant « pour toi, pour toi » à son coéquipier du Real Madrid.

Ces sept derniers jours ont été difficiles pour Brahim, dont le penalty à la Panenka avait été arrêté par Édouard Mendy lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal le week-end dernier. Son équipe s'inclina finalement 1-0, le but de la victoire étant inscrit par Pape Gueye, également présent à La Ceramica samedi.

Brahim a essuyé de nombreuses critiques suite à sa tentative manquée, pour laquelle il a déjà présenté ses excuses. Malgré cela, il a reçu le soutien total de ses coéquipiers du Real Madrid, et la réaction de Mbappé l'a clairement démontré.

Brahim espère désormais tourner la page, maintenant qu'il a retrouvé les terrains avec le Real Madrid. L'attaquant est un joueur clé pour Álvaro Arbeloa, avec qui il a collaboré pour la première fois cette semaine après le limogeage de Xabi Alonso, parti disputer la CAN avec le Maroc. Il espère gagner sa place de titulaire dans les semaines à venir, même s'il devra faire face à une forte concurrence de la part de Rodrygo Goes et Franco Mastantuono.