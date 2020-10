Mbappé : "Cavani n’est plus des nôtres"

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, a indiqué qu’il n’y aura pas de sentiments lors des retrouvailles avec Edinson Cavani, mardi prochain.

A peine trois mois après l’avoir quitté, Edinson Cavani retrouve le PSG, mardi à l’occasion de la 1e journée de Ligue des Champions et le match des champions de face à sa nouvelle équipe de . El Matador est attendu au Parc de pied ferme par ses anciens partenaires.

« Cavani est dans une autre équipe maintenant »

Les Parisiens vont bien sûr saluer leur ancien goleador, mais sur le terrain ils ne lui feront aucun cadeau. Kylian Mbappé, l’a affirmé lors d’une intervention pour Téléfoot. « Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur, mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui, et on va essayer de les battre », a indiqué l’international français sur un ton très sérieux.

De son côté, Cavani aborde ce rendez-vous avec beaucoup d’excitation et d’envie. Il n’est pas du tout rancunier par rapport à la façon dont s’est terminé son aventure dans la capitale française : « Je vais vivre un moment exceptionnel, que personne n’imaginait. Ça va être un moment incroyable, une belle émotion », a-t-il confié il y a quelques jours.

Cavani a débarqué à MU lors du dernier jour du mercato estival. L’Uruguayen aurait pu effectuer ses débuts avec l’équipe de Solskjaer samedi contre (4-1), mais cela a été différé car il a été placé en isolement. Sa présence mardi ne fait cependant l’objet d'aucun doute. Il sera bien là, à essayer de martyriser la formation dont il a porté les couleurs pendant sept ans.