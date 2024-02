Mbappé, c'est vraiment la fin

Au micro de RMC, Daniel Riolo a acté la fin de l'aventure parisienne de Kylian Mbappé.

Dans l'After Foot ce dimanche sur RMC, le célèbre consultant Daniel Riolo a signalé la fin de l'odyssée parisienne de Kylian Mbappé. Pour le journaliste, il n'y a plus aucun doute à avoir: en fin de bail, le capitaine de l'équipe de France quittera le PSG dès l'été venu.

"Je l'ai déjà dit et plus les jours passent, plus je le redirai: Mbappé à Paris, c'est fini.", a ainsi tonné Riolo lors de l'émission. Pourtant, un petit groupe de supporteurs parisiens a assisté ce dimanche à l'entraînement des Parisiens, avant le choc prévu en huitième de finale de la Ligue des champions contre les Basques de la Real Sociedad.

Mis au repos samedi pour la victoire du PSG contre Lille, Kylian Mbappé a fait partie de la session d'entrainement collective. Les supporters parisiens ont alors scandé "Kylian à Paris!" à la sortie du joueur sur le pré. Pas sûr que cela suffise à le convaincre de rester...