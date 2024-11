Mbappé, c'est terminé ? Gyokeres au Real Madrid, c'est validé

Real Madrid vs Osasuna

Le Real Madrid devrait recruter Viktor Gyokeres du Sporting en raison de la mauvaise forme de Kylian Mbappé, selon l'ancien milieu Jamie O'Hara.

Gyokeres est le sujet de conversation de la ville cette saison, car l'attaquant du Sporting a connu un début de saison rapide avec l'équipe de Ruben Amorim. Le Suédois a marqué 23 buts en seulement 15 matches toutes compétitions confondues, dont un triplé contre Manchester City plus tôt cette semaine lors de la victoire 4-1 du Sporting sur le mastodonte de la Premier League. Pendant ce temps, en Espagne, Mbappé, recruté par les Galactiques du Real Madrid, a du mal à être le numéro 9 dans la formation de Carlo Ancelotti. O'Hara a suggéré que le Real Madrid devrait chercher à recruter Gyokeres pour débloquer l'équipe sous-performante.

S'adressant à Grosvenor Sport, O'Hara a déclaré : « N'importe quel club au monde prendrait Viktor Gyokeres en ce moment. Il pourrait finir au Real Madrid - ils ont vraiment besoin d'un avant-centre en ce moment. Ils ont recruté Kylian Mbappé du PSG et il ne fait pas le travail pour eux devant. Ils ont beaucoup baissé de régime cette saison.

« Je pense que Gyokeres joue comme Erling Haaland. Il est fort, physique, athlétique et sait où se trouve le filet. Il n’a pas peur d’affronter les défenseurs en 1 contre 1 – je l’aime beaucoup. Il pourrait aller n’importe où en Europe avec les buts qu’il marque en ce moment.

Gyokeres a été lié à un départ du Sporting en janvier avec un certain nombre d’équipes de Premier League liées à l’ancien Brighton et Coventry City. Manchester United est l’un de ces clubs car Amorim devrait prendre la relève des Red Devils sous-performants plus tard ce mois-ci.

En parlant de United, O’Hara a déclaré : « Vous regardez Ruben Amorim aller à Manchester United et vous vous demandez s’ils pourraient le signer ou non, mais ils ont Rasmus Højlund devant. Højlund doit cependant s’améliorer, sinon ils pourraient aussi chercher à le faire venir ! Il sera sur le radar de tout le monde, cependant. Je n’arrive pas à croire que Brighton se soit débarrassé de lui pour un million de livres – tout le monde dit qu’ils ont fait les choses correctement en matière de recrutement, mais ils se sont trompés sur ce coup-là ! C’est un joueur de premier ordre – bravo à ce jeune homme. »

Les Blancos ne vont probablement pas envisager de recruter Gyokeres car ils voudront voir Mbappé réussir à Santiago Bernabeu plutôt que de dépenser de l’argent sans réfléchir. Cependant, si leurs difficultés persistent, ils pourraient chercher à apporter un changement à leur équipe à l’avenir.