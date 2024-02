Le Real Madrid se sent de plus en plus proche d'obtenir la signature de la cible personnelle de Florentino Perez, Kylian Mbappé.

Les Madrilènes sont de plus en plus optimistes quant à la possibilité de le recruter gratuitement cet été, après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le salaire de Mbappé est loin d'être à la hauteur des attentes de Los Blancos, mais les chiffres sont susceptibles d'être discutés avec l'équipe qu'il décidera de rejoindre. L'équipe parisienne ne se ruinera pas pour le Français dans le but d'évincer le Real Madrid. Entre Mbappé et le PSG, la trêve est terminée "Mbappé, c'est maintenant ou jamais", titre Marca, qui affirme que la trêve de l'attaquant avec le PSG est sur le point de prendre fin. Paris aurait ainsi demandé son silence pour la fenêtre de transfert de janvier, afin de garantir la stabilité et de permettre aux négociations pour l'accord TV de la Ligue 1 de se poursuivre sans entrave. Cependant, la fenêtre se refermant bientôt, le Real Madrid pense qu'il est proche de la décision de Mbappé et qu'elle devrait être en sa faveur. Le joueur est conscient que les Blancos ne céderont pas sur ses exigences financières, et la décision est maintenant entre ses mains. L'article continue ci-dessous