Mbappé, c'est le flou total

Mbappé s'est blessé à l'entraînement et devrait manquer les prochains matchs cruciaux contre le Betis Séville et l'Atlético Madrid. Alonso n'est pas en mesure de donner de date précise pour son retour sur les terrains.

Coup dur pour le club et la sélection : Mbappé est indisponible.

Le Real Madrid et la France ont subi un coup dur à l'approche d'une période cruciale de la saison et de la Coupe du Monde, avec la blessure au genou de leur attaquant emblématique, Kylian Mbappé. Le prolifique buteur, auteur d'une saison sensationnelle, devrait être absent pendant au moins trois semaines, avec un retour potentiel prévu pour fin janvier. La blessure est survenue lors d'un entraînement le soir du Nouvel An, révélant par la suite une légère lésion ligamentaire, un problème qu'il gérait déjà depuis plusieurs semaines.

Cela signifie que le joueur de 27 ans manquera plusieurs matchs importants, dont la rencontre de Liga de dimanche contre le Real Betis, et qu'il est peu probable qu'il participe à la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid, le 8 janvier. Alonso a admis ne pas être certain d'une date de retour précise, soulignant que le club ne précipitera pas le retour en pleine forme de son joueur vedette.

S'adressant aux journalistes, Alonso a déclaré : « Nous allons repousser les échéances ; c'est surtout une question de ressenti. Nous allons tout faire pour repousser les échéances afin qu'il soit prêt au plus vite. Quand est-ce que ce sera "au plus vite" ? C'est la question. Je ne sais pas. La Supercoupe ? On verra.

Après chaque match, nous évaluons la performance du joueur, observons son état et prenons ensuite des décisions en fonction du match et des besoins de l'équipe. Nous allons voir comment il évolue et nous ferons tout notre possible pour qu'il revienne au plus vite. »