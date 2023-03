Mbappé ? Benzema ? Non ! Franck Ribéry demande au Bayern Munich de recruter une autre star des Bleus

Désormais à la retraite, Ribéry n'en oublie pas pour autant son ancien club, le Bayern, et le lui suggère fortement de recruter une star des Bleus.

A presque 40 ans, il les fêtera le 7 avril prochain, Franck Ribéry a pris sa retraite en octobre 2022 après un dernier passage à l'US Salernitana.

Avant la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG, l'ancienne star du club munichois s'est confiée à nos confrères allemands de Sport Bild.

Ribéry voulait que le Bayern recrute Mbappé

Et « Kaiser Franck » regrette profondément que le Bayern Munich soit passé à côté de Kylian Mbappé : « Cela aurait été bien de voir Mbappé au Bayern. Mais c'est la vie. Il n'y a jamais de garantie pour signer un joueur. »

Des propos qui vont à l'encontre de ceux tenus par l'un des dirigeants du club bavarois, Oliver Kahn, qui refuse catégoriquement de recruter ce genre de joueurs : « Il y a une philosophie : nous ne dépensons que ce que nous gagnons. Et investir beaucoup d'argent sur un seul joueur représente toujours un gros risque. Tout doit être fait de manière judicieuse : le joueur doit s'intégrer dans notre effectif, à la fois sur les plans sportif et économique. »

À LIRE : Oliver Kahn tacle la MNM avant Bayern – PSG

Ribéry aimerait voir Kolo Muani au Bayern

A défaut voir le Bayern Munich recruter Kylian Mbappé, Franck Ribéry invite son ancien club à se tourner vers un autre joueur de l'équipe de France : Randal Kolo Muani.

« Il a de la qualité et du caractère, explique Ribéry. Ce qu'il fait à Francfort est génial. Il est jeune et a du potentiel, donc la réponse est claire. Le Bayern a toujours engagé de jeunes joueurs avec un gros potentiel. Mais il faut demander à Brazzo (Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern) à ce sujet. »

Dans les colonnes de Sport Bild, Franck Ribéry a également tenu à saluer les performances de Kingsley Coman, son successeurs au Bayern Munich : « Je suis content pour King. Il est maintenant le Kingsley Coman que j'ai toujours vu en lui. Il montre ce qu'il a et joue au plus haut niveau. Il y a eu de nombreuses critiques après son raté sur penalty en finale du Mondial, mais il est très fort mentalement et il s'en est remis. »

Ribéry veut devenir entraîneur

Enfin, Franck Ribéry a expliqué à Sport Bild comment il envisageait son avenir : « Devenir entraîneur me permettra de retrouver tout ce qui me manque aujourd'hui : l'entraînement, la pression avant un match, les supporters et l'ambiance des stades. »

Franck Ribéry apprend d'ailleurs déjà le métier puisqu'il est entraîneur-adjoint de la Salernitana : « Je remercie le club pour sa confiance. Cela me permet de préparer mes diplômes d'entraîneur. »