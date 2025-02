Mbappé balance sur ses coéquipiers : "Ils ne supportent pas..."

Real Madrid vs Manchester City

Kylian Mbappé n’a pas eu le début de vie le plus facile au Real Madrid, mais il a surmonté ces difficultés et a commencé à s’épanouir.

Trouver le fond du filet s’est avéré difficile pour la superstar française au début de la saison, mais il a retrouvé la forme ces dernières semaines, ayant marqué 10 buts lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, le dernier but étant survenu lors de la victoire 3-2 contre Manchester City plus tôt cette semaine.

On attendait beaucoup de Mbappé après son transfert tant attendu au Real Madrid l’été dernier. Cette pression a semblé jouer un rôle au début, car ses performances étaient en dessous de la moyenne, mais les choses se sont améliorées une fois qu’il s’est installé.

L'article continue ci-dessous

S’exprimant dans le documentaire d’Amazon Prime « Real Madrid, comment ne pas t’aimer » (via Marca), Mbappé a évoqué la pression que représente le fait de porter le célèbre maillot blanc – pour lui, c’est un défi plutôt qu’un fardeau.

« C’est facile de dire que tu rêves de jouer pour le Real Madrid, mais au final, il y a des joueurs qui n’aiment pas la pression. Je profite de tout le jeu, je ressens la pression et j’aime ça parce que j’en ai besoin pour bien faire, bien jouer, faire un sacrifice pour l’équipe. Pour moi, à l’entraînement, tous les jours. Je dois ressentir cette pression, cet amour aussi parce que toute l’affection que le Real Madrid m’a donnée depuis le premier jour, et avant, était incroyable. Mais j’ai aussi besoin de cette pression pour jouer, profiter de mon jeu et aider l’équipe autant que je peux, avec ma qualité. »

Mbappé a également parlé de son but lors de ses débuts avec le Real Madrid en Supercoupe de l’UEFA, qui l’a également vu remporter le premier de ce qu’il espère être de nombreux trophées avec le club.

« Pour moi, c’était un grand moment, c’est sûr, et j’espère que nous allons en gagner d’autres. »