Mbappé avec Dembélé à la CAN ?

Pour ce deuxième match de poule face au Mali, les tribunes pourraient bien briller autant que la pelouse. Selon les dernières informations, Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France et star du Real Madrid, a été officiellement convié pour soutenir son grand ami Achraf Hakimi. L'attaquant français, dont la complicité avec le latéral marocain est célèbre depuis leurs années parisiennes, ne serait peut-être pas le seul invité de marque. Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d'Or 2025, pourrait également faire le déplacement pour encourager son coéquipier du PSG.

L'effet Zidane et la ferveur de la CAN

Cette présence de stars mondiales s'inscrit dans une atmosphère déjà très "glamour" pour cette édition marocaine. Mercredi dernier, lors de la victoire de l'Algérie face au Soudan, c'est la légende Zinédine Zidane qui a attiré tous les regards. Le champion du monde 1998 était venu en père fier pour observer la performance de son fils, Luca Zidane, qui a réussi ses débuts dans la compétition avec un "clean sheet". Ces visites de prestige offrent un coup de projecteur exceptionnel sur le tournoi, palliant parfois la difficulté de remplir les stades sur certaines affiches moins médiatisées.

Le défi physique du capitaine Achraf Hakimi

Sur le plan sportif, toute l'attention est focalisée sur l'état de santé d'Achraf Hakimi. Victime d'une grosse entorse avec le PSG contre le Bayern Munich il y a seulement six semaines, le capitaine des Lions de l'Atlas a mené une course contre la montre acharnée pour être présent. S'il n'est pas entré en jeu lors de la victoire inaugurale contre les Comores (2-0), son influence reste majeure. Le sélectionneur Walid Regragui a d'ailleurs salué son sacrifice exemplaire pour le drapeau national. Son coéquipier et ami proche Nayef Aguerd s'est montré très optimiste, soulignant que le leadership d'Hakimi dans le vestiaire est déjà un atout précieux en attendant son retour effectif sur le terrain, qui pourrait bien avoir lieu face aux Aigles du Mali.

Les enjeux sportifs du Groupe A

Actuellement seul en tête du Groupe A avec trois points, le Maroc a l'occasion de faire un immense pas vers la qualification en cas de victoire. La tâche ne sera pas simple face à une équipe du Mali revancharde. Les Aigles ont été tenus en échec par la Zambie (1-1) lors de leur entrée en lice, ce qui constitue pour l'instant la seule véritable surprise du tournoi. Dos au mur, les Maliens devront impérativement chercher un résultat positif face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, promettant ainsi un duel d'une intensité rare dans une ambiance qui s'annonce électrique.